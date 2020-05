Veterán Zavadil prodloužil v Opavě. Když stíhám, byla by škoda končit, říká

Nejstarší hráč fotbalové ligy Pavel Zavadil prodloužil s Opavou o rok smlouvu. Dvaačtyřicetiletý záložník by navíc měl v klubu pokračovat i po kariéře. „Fotbal mě stále ohromně baví. Cítím se skvěle. Pauza mi pomohla k tomu, že jsem snad stoprocentně doléčil zraněné koleno, zase jsem to trošku naposiloval a cítím se dobře nachystaný. Proto bych chtěl ještě sezonu pokračovat. Když stíhám, tak by byla škoda končit," říká Zavadil.