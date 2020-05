Horváthovi vyšel tah s gólmanem i stopery, Baroš litoval zahozené tutovky

Příbramský odchovanec, chytající zatím jen za rezervu, působil velmi jistě, co měl chytit, to zlikvidoval. Měl i štěstí. „Byl jsem před začátkem trochu nervózní, ale spadlo to ze mě s hvizdem rozhodčího. Na atmosféře, i když nemohlo přijít moc diváků, bylo vidět, že jsme doma, za fanoušky jsme rádi," usmíval se. Práci měl v podstatě až v poslední čtvrthodině. „Kluci bránili skvěle, takže jsem toho moc neměl a co bylo, to jsem chytil," dodal.

Kouč Pavel Hortváth měl z bezbrankové remízy smíšené pocity. „Chtěli jsme vyhrát, ale průběh zápasu byl remízový. Baník měl nebezpečné akce, ale co se týká šancí, řekl bych, že kromě té Barošovy nebyla žádná stoprocentní," zhodnotil utkání.

„Pro mne je důležité, že kluci bojovali, výborně se uvedl debutující gólman Melichar a spolehlivá byla i nová stoperská dvojice Dramé - Kingue. Máme na čem stavět. Položili jsme základ, abychom mohli příště vyhrávat. Na hráčích byla znát nervozita, stáli jsme proti silnému týmu. Když se zlepšíme, budeme body sbírat. Chyběla nám ale finální přihrávka, abychom si vytvořili šanci. Baník v tom byl lepší. Máme na čem pracovat," dodal příbramský kouč.

Kozla mrzely šance

Baník se chvíli rozkoukával, postupně ale získal převahu a zejména ve druhé půli měl i šance. „Chtěli jsme tu vyhrát, ale v první půli jsem čekal od soupeře něco jiného, vystavěnou kombinační hru, ale oni hráli jednoduše dopředu. My jsme si vytvořili v zápase čtyři šance, bohužel jsme je nedali, proto jsme uhráli jen remízu. Domácí podržel i gólman. Pár diváků tu bylo, takže nebyla komorní atmosféra," konstatoval ostravský trenér Luboš Kozel.

Ostravská ikona Milan Baroš přišel na trávník až v 70. minutě, ale na noze měl brzy tutový gól. „Chtěl jsem umísťovat míč placírkou, jenže mi na vysoké trávě uskočil a netrefil jsem ho," litoval po utkání.

Milan Baroš z Baníku Ostrava během utkání 25. kola Fortuna ligy v Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

Baník nepředvedl ideální výkon, což přiznal po závěrečném hvizdu záložník Adam Jánoš. „Ze začátku jsme spíš bojovali sami se sebou. Příbram hrála v první půli aktivně, ale nevystřelila, což bylo pro nás dobře. Po půli to z naší strany bylo lepší, měli jsme šance, škoda že jsme je neproměnili. Hráli jsme víc přímočaře, získávali míče uprostřed hřiště, což nám dříve chybělo, a vytvořili jsme si tlak. V závěru nám ale trochu docházely síly. Bod z venku musíme brát, když jsme nedali gól," krčil rameny.