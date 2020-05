Ml. Boleslav - Slavia 0:1 Před rokem slavili v Edenu titul, při restartu udělala Slavia krok k jeho obhajobě

Před rokem na den přesně se topil Eden v euforii, neboť Slavia přebírala mistrovský pohár a opájela se titulem, v úterním večerním epilogu jí šlo při ligovém restartu o to, aby už dál nehazardovala se ztenčujícím se náskokem a udělala krok k obhajobě. Úkol zvládla, neboť v Mladé Boleslavi díky hlavičce Ševčíka vyhrála 1:0, takže si druhou Plzeň drží dál na distanc. Na Viktorii bude, jak ve středečním zápase na Spartě na vítězné vykročení Slavie odpoví.

„Důležité je, že jsme restart zvládli. Vždyť jde o úplně novou soutěž, protože dva a půl měsíce byla příliš dlouhá pauza, než abychom věděli, jak na tom jsme. Zvláště když jsme nesehráli jediný přípravný zápas," kvitoval vítězné vykročení v obnovené soutěži slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pro jeho kolegu na mladoboleslavské lavičce Jozefa Webera byl restart dost složitý. Nejenže narazil na lídra ligy, ale ještě se musel obejít bez sedmi hráčů, kteří by nejspíš v sestavě figurovali.

V úvodu zápasu to bylo hodně patrné. Slavia měla navrch a už po pěti minutách se po akci Ševčíka dostal Tecl do šance, kterou bylo hříchem neproměnit. Tecl si však na brankáře Šedu nepřišel...

Ševčík ovšem po čtvrthodině spoluhráčův hřích napravil, neboť mu nedělalo sebemenší problém poslat balon načechraný Stanciuem hlavou do sítě. Domácí obrana mu k tomu dopřála dost času, a ještě víc prostoru.

Pro Slavii mající už beztak utkání ve své režii to byl důležitý moment, ale i tak trenér Trpišovský neustále své svěřence nabádal: „Trpělivost, trpělivost."

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský před utkáním v Mladé Boleslavi.

Michal Kamaryt, ČTK

Apel se vyplatil, neboť minutu před přestávkou se dostal do druhé gólové šance Tecl, jenže tváří v tvář Šedovi znovu selhal.

Pražanům se to mohlo zle vymstít, neboť na konci první a v úvodu druhé půle se dostal do velkých šancí domácí Ladra, jenže dopadl stejně jako Tecl. Ani on jich nevyužil, a protože Budínský záhy bránu rovněž minul, Slavia kritické minuty přečkala bez úhony.

Pak už před zraky jabloneckého kouč Petra Rady, jehož tým zavítá do Edenu v sobotu, průběh utkání kontrolovala a o výhru se nenechala připravit. Po příchodu střídajícího Takácse totiž rozleptala ofenzivní snažení Středočechů, do šance už je nepustila a tři body získala zaslouženě.