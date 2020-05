Chorál o červenobílé síle se po vydařeném restartu poslouchal Trpišovskému moc dobře

Chorál o červenobílé síle rezonoval sice z útrob mladoboleslavského stadionu v úterní noci bouřlivě, do euforie, kterou slávističtí fotbalisté prožívali na den přesně před rokem však měl přece jen daleko. To totiž slavili mistrovský titul, zatímco při restartu ligy za jeho obhajobou jen vykročili.

„Ale zaslouženě, protože byli lepší než my a výhru si zasloužili. My sebrali odvahu až ve druhé půli. Jenže když proti takovému soupeři, jako je Slavia, neproměníme čtyři šance, nemůžeme pomýšlet na body," uznával domácí trenér Jozef Weber, že Pražané měli při návratu na ligovou scénu navrch.

Nad produktivitou svých svěřenců však hořekoval Weber oprávněně, Ladra ve dvou šancích a Budínský záhy po něm mohli v úvodu druhé půle zápas zdramatizovat a Slavii o body obrat.

Nestalo se, Slavia vítězství, které jí po akci Stanciua přinesla Ševčíkova hlavička, nakonec s přehledem uhájila.

„Boleslav vyrukovala do druhé půle s Wágnerem a hrou na dva útočníky naši koncepci na deset minut či čtvrthodiny narušila. Kolář nás ale dvěma skvělými zákroky podržel," vysvětloval kouč Pražanů Jindřich Trpišovský, proč domácí dělali jeho týmu po změně stran problémy.

„Bylo to ale i tím, že jsme byli donuceni ke dvěma střídáním. Traoré odešel už v první půli, Ševčík to po přestávce se svalovým zraněním ještě zkusil, ale po deseti minutách musel ze hřiště také. V naší středové řadě to bylo znát," připomínal korektury v sestavě, které se musely projevit.

Trenér fotbalové Mladé Boleslavi Jozef Weber.

Michal Kamaryt, ČTK

„Pak už jsme se vrátili ke své hře a důležité vítězství si pohlídali," kvitoval import tří bodů, který byl pro jeho tým hodně důležitý. Zvlášť ze hřiště, kde se Slavii v minulosti nikdy dobře nehrálo.

„A hlavně po výkonu, který byl velice dobrý a s nímž jsem byl spokojený. A mohl bych mluvit o Holešovi hrajícím poprvé v roli defenzivního záložníka, stejně jako o Stanciuovi, který nachystal spoluhráčům čtyři gólové příležitosti, stejně jako o ostatních," pochvaloval si Trpišovský, že jeho tým zvládl restart ligy na výbornou, druhou Plzeň udržel na distanc a za obhajobou titulu udělal hodně důležitý krok.

Hlavně tah s nasazením Holeše do role defenzivního záložníka byl hodně překvapivý. „Trenér mě přesvědčoval už na zimním soustředění v Portugalsku, že je to přesně role pro mě. Teď během vynucené pauzy jsme se k jeho nápadu vrátili a mně se tahle nová role líbí. Zajišťuji servis spoluhráčům a myslím, že mi to jde dobře," pochvaloval si Holeš svou herní proměnu.

Tři body z Mladé Boleslavi ale samozřejmě ještě víc. „Zvlášť, když nám vstup do jara nevyšel a výkony a výsledky před nucenou pauzou nebyly ideální. Proto bylo důležité, že jsme utkání v Mladé Boleslavi zvládli. A hlavně že jsme ho měli až na dvě situace, které zachránil Kolář, pod kontrolou. A nic na tom nemění, že zápas neměl takové tempo, jaké by nejspíš měl s diváky v ochozech, protože ti by nás určitě hecovali a hnali k ještě lepšímu výkonu," glosoval Holeš slavistický ligový restart.

Stanislav Tecl ze Slavie a Ondřej Mazuch z Boleslavi v akci během utkání nejvyšší soutěže.

Michal Kamaryt, ČTK

„Vydařený herně, stejně jako mentálně. Všechno si sedlo, nebylo skutečně hráče, který by podal slabší výkon, což mě těší ze všeho nejvíc," mnul si spokojeně ruce i slávistický trenér, takže i chorál o červenobílé síle se mu poslouchal v úterní noci náramně dobře.