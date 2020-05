Stanciu jako lídr? Skvělý, u něho mě čísla nezajímají, chválil slávistický kouč rumunského legionáře

Nicolae Stanciu byl, je a nejspíš pořád bude téma. Rumunský legionář jím byl během angažmá ve Spartě a stal se jím pochopitelně i po transferu do mistrovského Edenu. Teď na jaře o to větším, že po zimním odchodu Tomáše Součka na Ostrovy měl právě on převzít roli lídra týmu. V prvních čtyřech jarních kolech před úderem koronaviru a přerušením ligy se ovšem do této role nevtělil, což se pochopitelně do výkonů a výsledků fotbalové Slavie promítlo, o to větší očekávání ho provázelo při restartu ligy v úterý v Mladé Boleslavi.

„Nico byl takový, jakého bychom si přáli," chválil devadesátiminutové účinkování Stanciua při obnoveném vstupu do ligy kouč mistrovského celku Jindřich Trpišovský.

Letní slávistická akvizice se do nové role v Mladé Boleslavi skutečně vtělila. Opravdu si počínal jako lídr mužstva.

Konečně, mohl si vydechnout i trenér.

„Přesně takový, jak ho znám z tréninků a jak znám i Nicovy výkony," pravil po vítězném, pro Pražany moc důležitém vítězství na jindy tolik nepříjemné a pro Slavii ošidné mladoboleslavské trávě.

Pravdou ovšem je, že rumunskému legionáři spoluhráči úkol usnadnili, neboť s výjimkou čtvrthodiny v úvodu druhé půle domácí celek jasně přehráli.

„Přitom šlo o krok do neznáma, protože ostrý zápas jsme hráli po třech měsících. A navíc bez jediného přípravného utkání a ke všemu bez našich fanoušků, kterých by jinak minimálně tři tisíce do Mladé Boleslavi přijelo a pomohli nám," připomínal Trpišovský komorní kulisu, v níž se úterní střetnutí hrálo a při němž byl slyšet každý jeho povel a pokyn.

Stanciuovi jich ovšem posílal na hřiště minimálně.

„Všichni zahráli špičkově nebo velmi dobře, nebyl tam jediný slabší individuální výkon. Prezentovali jsme se, jak si představuji. Hrou, pohybem, mentalitou, oproti zápasům před přerušením ligy i skvělou organizací hry," přidával.

Rumunský legionář se o to přičinil.

„Hrál týmově, vracel se, přihrával, líbilo se mi jeho zaujetí pro hru a koncentrace na zápas. Navíc byl s myšlenkou pořád napřed před ostatními a s míčem u nohy byl rovněž velmi dobrý," glosoval slávistický kouč výkon, který Stanciu podal.

Jen ještě výraznější zúročení scházelo. Asistence, góly, čísla...

„Pokud bude hrát dál stejně týmově, jako v Boleslavi, pak mě jeho čísla nezajímají. Ostatně, on spoluhráčům připravil nebo nahrál do čtyř velkých šancí, nemůže za to, že je neproměnili. Kdyby tomu tak bylo, i Nicova čísla by byla jiná. Pro mě byl podstatný jeho výkon a ten byl skvělý," chválil Trpišovský rumunského legionáře, který roli lídra týmu při restartu ligy splnil bezezbytku.