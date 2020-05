Příbrami v boji o záchranu zřejmě nepomůžou Turci Sehit a Yilmaz

Příbramský trenér Pavel Horváth po prvním zápase po ligovém restartu s Ostravou (0:0) řekl, že kvůli pandemickým opatřením stále postrádá čtyři cizince. Ale zatímco Srbové Mihailo Cmiljanovič a Stefan Vilotič z B-týmu se mají každým dnem vrátit a začít dohánět tréninkové manko, Sehit s Yilmazem v nejbližší době Turecko neopustí. V zemi jsou momentálně zrušeny všechny mezinárodní lety a omezený je i vnitrostátní pohyb.

"Co se týká Turků, tak tam je to pořád zavřené a vypadá to špatně," uvedl Horváth na úterní tiskové konferenci. "Nepočítáme s tím, že by nám k záchraně pomohli," doplnil pro ČTK tiskový mluvčí příbramského klubu Tomáš Větrovský.

Turecké záložníky si do Příbrami v zimě přivedl tehdejší kouč Roman Nádvorník. Sehit ani Yilmaz, jenž s Galatasarayem pětkrát vyhrál mistrovský titul, ale v nejvyšší soutěži před koronavirovou pauzou neodehráli ani minutu. Dvaatřicetiletého Yilmaze hned v úvodu angažmá u Litavky vyřadilo zranění.