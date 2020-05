Sparta - Plzeň 1:2 Sešívaní nemají klid, Viktoria ovládla šlágr a pod Guľou je dál stoprocentní

Sešívaní hodili svým pronásledovatelům rukavici. Vyhráli v Mladé Boleslavi a zvýšili náskok v čele tabulky na jedenáct bodů. Fotbalisté Plzně však o den později nastoupili na Spartě a v posledním utkání 25. ligového kola nezaváhali. Navázali na skvělý vstup do jara před nucenou pauzou a po zásluze vyhráli 2:1. Pod trenérem Guľou ještě neztratili ani bod. Sparta dál zůstává v tabulce až devátá a na Viktorii ztrácí již propastných osmnáct bodů.

Letenští měli soupeři co vracet, vždyť Viktorii porazili jen ve dvou z posledních dvanácti ligových utkání. Do základní sestavy se vedle Dočkala znovu vešel i Kanga a poprvé od srpna se na ligové scéně zase představil stoper Costa, místo nezbylo na Frýdka. Do základní sestavy Plzně se nevešel reprezentant Kopic, který také usedl jen na lavičku.

Zápas se hrál samozřejmě bez diváků. Protilehlou tribunu pokryl aspoň obří transparent „Jeden za všechny, všichni za Spartu" a prapory fanklubů, s nimiž jinak vlajkonoši defilují před každým domácím zápasem na ploše.

Jean-David Beauguel z Plzně se raduje z gólu proti Spartě. Vlevo je Joel Kayamba z Plzně.

Kateřina Šulová, ČTK

S úvodním hvizdem se pak z reproduktorů nesly chorály sparťanských fanoušků z minulých utkání.

Plzeň byla nebezpečná po křídlech, odkud směřovaly dobré centry před branku. Domácí zase využívali Tetteha, který si první šanci pokazil zpracováním rukou a druhou mu pokazil Hejda.

První tutovku měli v 17. minutě hosté. Limberský ideálně našel Čermáka, jehož střelu z malého vápna Heča zázračně lapil. Viktoriáni se nicméně ujistili, že s defenzivou má Sparta již drahný čas problémy. A když pak Kalvach dostal před pokutovým územím trestuhodně moc místa i času, nenechal se pobízet, zvedl hlavu a přesnou umístěnou střelou otevřel skóre.

Kdo vstřelí ve vzájemných duelech první gól, neprohrává. Poslední vítězný obrat se povedl Spartě v dubnu 2001.

Viktorka byla na koni, plynule navázala na skvělý vstup do jara před nucenou přestávkou. Soupeře přehrávala a po přestávce další bohorovnosti sparťanské obrany po vydařené kombinační akci využil nekompromisní trefou Beauguel. Navíc Kayamba o chvíli později zatřásl břevnem.

Sparta klesla do kolen, na jakékoliv zdramatizování vývoje se dlouho nezmohla. Až tři minuty před koncem snížil střídající Karlsson. Domácí ožili, v nastavení však už zápas nezachránili.