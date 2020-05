Série Karviné pokračovala i po restartu ligy. Gól nedostala už 454 minut

Hrstka asi padesáti opavských fanoušků, kteří se vlezli do kvóty tří stovek lidí na stadionu, viděli v derby s Karvinou dvakrát třepetat se míč v brance. Přesto utkání skončilo bezbrankovou remízou. Kvůli ofsajdovému postavení neplatila střela hostujícího Taiwa a kvůli stejnému prohřešku neuznal sudí ani branku Zavadila ze standardky ve třetí minutě nastavení. „Oddechli jsme si, protože porážka v poslední minutě by nás hodně mrzela,“ ulevil si stoper Karviné Martin Šindelář.

Hříšníkem, který stál za karvinskou obranou, byl domácí kapitán Jan Žídek. „Stál jsem tam, vím. Urval jsem se obránci Rundičovi. Čekal jsem ale, že to Pavel kopne dříve. Bylo to utkání o jednom gólu, který jsme bohužel nedali," litoval domácí obránce.

Karviná ani v pátém utkání jara nedostala gól. Její série trvá už 454 minut. „Z toho máme samozřejmě radost, na druhou stranu nám nic jiného, než hrát z poctivé defenzivy nezbývá," připustil trenér Karviné Juraj Jarábek.

Slovenský trenér nechal jen na lavičce nejlepšího nahrávače ligy Ba Louu. Štírek z Pobřeží Slonoviny se na opavský pažit dostal až v 64. minutě, kdy nahradil Vukadinoviče. „Měl v týdnu drobné zdravotní problémy, byl i nachlazený, tak jsme ho šetřili. Ale počítal jsem s tím, že ho nasadíme a že by třeba mohl utkání rozhodnout," vysvětloval Jarábek.

Karvinského trenéra mrzelo, že si jeho tým nevypracoval více šancí, z nichž mohl rozhodnout. „Čekali jsme podobné utkání. Opava hrála velmi dobře ze zabezpečené obrany do brejku. My jsme ale hráli trochu profesorsky. Na můj vkus jsme si vypracovali málo šancí. Měli jsme hrát rychleji a v šestnáctce být agresivnější," poukázal.

Předposlední Opava mohla v případě výhry snížit náskok třinácté Karviné na polovinu. „Je to ztráta, protože jsme hráli jsme doma. Ale kluci hrají své maximum, a přestože jsem musel o přestávce trochu zvednout v kabině hlas, protože některé výkony se mi úplně nelíbily, po zápase jsem hráče pochválil. Na tomhle výsledku musíme stavět," řekl trenér SFC Opava Jiří Balcárek.

Zleva v nastavení překonaný brankář Karviné Petr Bolek a Josef Hnaníček z Opavy. Gól kvůli ofsajdu nebyl uznán.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Viděl jsem Karvinou v utkání na Bohemce a je to dopředu obrovsky nebezpečný tým. Před pauzou uhráli deset bodů a ukazovali velkou sílu. Měli jsme šanci vyhrát, ale zároveň jsme se báli, aby nám z brejku gól nedali," líčil Balcárek.

Proti Karviné výrazně pozměnil obranu. Jindy levého beka Žídka postavil do stoperské dvojice z Hnaníčkem a na kraje defenzivy poslal poprvé po příchodu do Opavy Matěje Helešice a na druhou stranu úplného ligového nováčka 19letého Štěpána Harazima. „Jsou to rychlostní typy a chtěli jsme tím zvýšit aktivitu a pohyb po stranách hřiště. Oba to tam přinesli," chválil debutanty Balcárek.

„Harymu (Harazimovi) možná nevyšel trochu začátek utkání, ale po dvaceti minutách se do toho dostal. Jeto mladý hráč z místní líhně a chceme takový klukům dávat šanci," doplnil opavský trenér.