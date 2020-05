Další facka, Sparta se nezvedá. Plzeň byla organizovanější, uznává Kotal

Říkají si, že teď už to přijde, ale zase propadnou. A podobné rány už na Letné ani nespočítají. Fotbalisté pražské Sparty měli v přípravě problémy s druholigovými soupeři, a tak není žádný div, že v premiéře po restartu ligy doma podlehli rozjeté Plzni 1:2. Rozdíl v rozpoložení obou rivalů byl přitom mnohem větší, než výsledek napovídá. „Plzeň vypadala organizovaněji,“ musí uznat trenér Václav Kotal, jehož tým zůstává až na deváté příčce tabulky.

Jak si vysvětlujete, že Plzeň byla po dlouhé nucené pauze fotbalovější?

Musím respektovat její kvalitu. Plzeň má konsolidovanou sestavu, hráči o sobě vědí. My musíme reagovat. Zranil se nám dlouhodobě Lischka a vypadli další hráči. Hrajeme s tím, co na postech máme. Přesto si myslím, že jsme prohrát nemuseli. Plzeň ale vypadala organizovaněji. Bohužel, je to fotbal.

Kde tedy podle vás byla hlavní chyba?

Plzeň je silné mužstvo. Zápas bylo o prvním gólu. Povedlo se ho vstřelit Plzni. Když vede, může pak hrát ze zabezpečené obrany a na protiútok. My jsme šli do rizika. Za stavu 0:1 jsme měli několik příležitostí, z kterých jsme mohli vyrovnat. Do druhého poločasu jsme šli s deficitem, pak už bylo riziko nutné. Podařilo se nám snížit a měli jsme i další příležitosti. Rozhodla efektivita. V ní byla Plzeň lepší.

Nakousl jste, že musíte vystačit se stávajícím kádrem. Na jaké umístění může Sparta podle vás dosáhnout?

Jdeme zápas od zápasu. Během jedenácti dnů sehrajeme čtyři utkání. První jsme prohráli, další tři máme. Budeme se snažit v každém udělat maximum a uvidíme, na jaké postavení dosáhneme. Ztrácí všechna mužstva. Žádnému se ztráta nevyhne.

Může být pro mužstvo našlapaný program výhoda? Na porážku se dá rychle zapomenout...

Pokud se dokážeme z porážky poučit, a podáme lepší výkon, tak ano. Porážky k fotbalu patří. Důležité je se poučit. Neviděl jsem ještě statistiky, pak mohu hodnotit.

Proti zápasům před nucenou pauzou jste udělal několik změn v sestavě. Jak se vám osvědčily?

K sestavě jsme se rozhodli podle toho, jak jsme sledovali Plzeň. Chtěli jsme ji vyřešit tím, že Hancko bude hrát levého obránce. Krok nám vyšel v tom, že hrál dobře. Tím pádem musel nastoupit Costa. Lischka je zraněný, takže moc jiných řešení nebylo.

Nabývá pro Spartu na ještě větší důležitosti domácí pohár, pokud se pohárové účasti v příští sezoně týká? V semifinále uvítáte znovu Plzeň.

Další utkání nás čeká v neděli v Karviné a na nic nerezignujeme. Na poháry ztrácíme čtyři až pět bodů. Chceme každé utkání vyhrát, navíc semifinále nás čeká až po skončení základní části. Nepřemýšlíme tak, že bychom něco vypouštěli a připravovali se jen na pohár. To neexistuje!

Fotbal se teď hraje bez diváků. Pomohlo hráčům aspoň umělé fandění z reproduktorů?

Kulisa je důležitá. V tichu není typické fotbalové prostředí. K fotbalu atmosféra patří, ale nevím, jak ji hráči teď vnímají.