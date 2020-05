Nejsme psychicky odolní, běduje mazák ze severu Čech, jehož děsí skupina o udržení

V minulé sezoně si „užil" krutý osmibrankový příděl od Mladé Boleslavi, když Severočeši proklouzli na poslední chvíli do skupiny o Evropskou ligu. „Trenér nám ten domácí zápas často předhazuje. Mě to straší dosud. Prohrát doma o osm branek, to nikdo nechce. Tehdy jsem druhý den po zápase ani nechtěl vylézat z baráku," vzpomíná sedmatřicetiletý Grigar na více než rok starý duel.

Nyní Teplice řeší úplně jiné starosti. Po solidní zimní přípravě nezvládly start do jarní fáze soutěže, po přerušení kvůli pandemii koronaviru vydolovaly ze dvou zápasů tři body. A nyní je čeká v domácím prostředí Opava, konkurent ze dna tabulky. „Musíme bezpodmínečně vyhrát, protože za žádnou cenu nechceme do skupiny o udržení," přiznává bez vytáček Grigar, který nejvyšší soutěž chytá už šestnáctou sezonu.

Zatímco v prvním jarním utkání po restartu soutěže, jímž byl dohrávaný duel s Libercem, udržel čisté konto, v Praze během středečního souboje s Bohemians lovil čtyřikrát balon ze sítě, přičemž skvělými zákroky ještě uchránil mužstvo od větší pohromy.

„Defenziva byla z naší strany strašidelná. Od celého týmu. Nejsme psychicky odolní. Soupeř vstřelí gól a my se úplně položíme," přemítá Grigar.

Doufá, že drsný příděl nezamává s už tak křehkou psychikou Severočechů. „Máme v šatně pár zkušených hráčů, kteří by měli ostatní podržet. Ale je jasné, že nedělní bitva je znovu utkáním o záchranu," uvědomuje si neradostné postavení Teplic jejich brankář.

Předposlední celek tabulky ztrácí na Severočechy devět bodů. Po ligovém restartu remizovala Opava s Karvinou, když neinkasovala. „Ale my se musíme hledět na sebe. Udělat všechno na sto procent. A vyhrát," nepřipouští jinou alternativu Grigar.