Chlapi, střídáme pětkrát! Nebo ne...? Revoluční novinka nastupuje pomalu

Možnosti se trenérům rozšířily, obezřetnost je však na místě. Pět změn představuje velkou obměnu sestavy a v mistrovských zápasech o body není vždy na místě tak, jak je běžné v přípravných duelech. V prvním utkání po nucené pauze navíc hráči měli dostatek sil.

Proto třeba i Plzeň došla k výhře 2:1 ve šlágru 25. kola na Spartě jen se třemi změnami. Klasicky střídali i domácí.

„Novinku jsme nevyužili možná i proto, že se sezona po restartu rozbíhá, že jsme věřili ve fyzično. Na druhou stranu střídání podle mě závisí i na průběhu. Do takového zápasu není pro hráče lehké naskočit, celé to rozbít. Poslat tam pět lidí je už významnější zásah do sestavy," přemítá plzeňský trenér Adrian Guľa.

Aleš Čermák (uprostřed) z Plzně se snaží uniknout sparťanům Michalu Sáčkovi (vlevo) a Ladislavu Krejčímu.

Viktoria hrála na Letné velmi dobře. Drama připustila až v nastaveném čase, když domácí tři minuty před koncem snížili na rozdíl jedné branky.

„Domnívali jsme se, že v čas, v který střídání mohlo přijít, by nebylo pro mužstvo prospěšné. Proto jsme možnost nevyužili. Takže nejen z pohledu, že je první kolo, ale také jak se zápas vyvíjel. Uvidíme, co bude v následujících kolech. Nejen z pohledu fyzična, ale i s ohledem na skóre, jak do průběhu budeme chtít vstupovat," avizuje slovenský kouč.

Šilhavý je pro

Světová federace FIFA ve spolupráci s pravidlovou komisí IFAB umožnily revoluční změnu pravidel z tří na pět střídání vzhledem k očekávanému nabitému programu po koronavirové pauze. Česká liga se bude dohrávat dvěma koly týdně. Novinka zatím platí dočasně do konce roku.

„Vítám, že v rychlému sledu utkání bude možnost rozložit zátěž na víc hráčů. Zápasů bude opravdu hodně... Kvituji, že jsou jen tři okna pro střídání, aby trenéři nemohli kalkulovat a drobit hru. Nebylo by od věci, kdyby novinka v pravidlech zůstala," míní kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý.

„Pro hráče i trenéry jde o vítané zpestření. Ubude případů, kdy se náhradníci dlouho rozcvičují, a pak si jdou sednout, protože vědí, že už se na hřiště nedostanou. Jako oživení bych i já novinku uvítal nastálo," přimlouvá se internacionál Horst Siegl.

Někde pět vhodných neměli

Někteří trenéři se uskrovnili, protože na lavičce zkrátka neměli dostatečný počet vhodných hráčů.

„Měli jsme pět střídání v hlavě, ale samozřejmě vždy reagujete na průběh hry. Jak jsme dostali branku, snažili jsme se nasadit všechny útočné hráče. Někteří kluci, kteří by mohli hru oživit, bohužel nebyli. Směrem dozadu už nemělo smysl střídat," vysvětlil českobudějovický David Horejš po domácí porážce s Libercem (0:1).

Realizační tým a hráči na střídání Jablonce sedí na tribuně.

V ještě horší situaci byl jeho kolega Jozef Weber z Mladé Boleslavi. V utkání proti vedoucí Slavii (0:1) seděli na lavičce tři hráči z B-týmu a jeden dorostenec...

O přestávce hned tři vymetl

Teplický Stanislav Hejkal naopak v Ďolíčku střídal hned třikrát už v poločase, kdy jeho tým prohrával o dva góly. Pět změn nakonec vyčerpal, stejně tak domácí. Klokani nakonec vyhráli hladce 4:0.

„Kdybych měl jen tři střídání, tak jsem třikrát o poločase nestřídal," ujistil Hejkal. „První tři střídání byla z výkonnostních důvodů, hráči se mi nelíbili. Poté si o ně řekl Knapík, kterému se točila hlava. A pak jsem vystřídal Řezníčka, který měl žlutou kartu. Nechtěl jsem, aby dostal druhou, budeme ho v dalším kole potřebovat," vysvětlil teplický trenér.

Novinky využil ještě vršovický Luděk Klusáček, hned při svém ligovém debutu příbramský Pavel Horváth a karvinský Juraj Jarábek.