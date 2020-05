Udělali jsme první krok, abychom se mohli porvat o záchranu, liboval si Horváth

V prvním utkání v lize jako trenér získal Pavel Horváth bod, když jeho Příbram v minulém kole remizovala doma s Baníkem Ostrava. Ve druhém duelu v rámci 26. kola fotbalové ligy v Olomouci už se radoval z premiérové výhry. Jeho svěřenci sice na bránu Hanáků vystřelili jen dvakrát, ale stačilo jim to na překvapivou a velmi cennou výhru 1:2. Zároveň minimálně na den z poslední příčky přeskočili do té doby předposlední Opavu.

„Pro nás je to super. Je to úvodní větší krok, abychom se mohli poprat o záchranu a zároveň jsme vytvořili tlak na celky nad námi. Mé pocity jsou skvělé. Vím, že dokážeme zhodnotit kvalitu, kterou máme. Kluci byli zodpovědní, poctivě plnili pokyny a vrátilo se jim to ziskem prvních bodů z venku," neskrýval spokojenost Horváth.

Přiznal však, že na Hané zvítězila bojovnost nad fotbalovostí. „V první půli nám dělala problémy výborná kombinace Sigmy. Z ustrašenosti jsme se dostávali do ošemetných šancí a nechali jsme si dát i gól. Naštěstí se před přestávkou výborně trefil Antwi, což nám strašně pomohlo. Sigma pak měla neustálý tlak, my spoléhali na brejky a jeden vyšel. Vyplatilo se nám i spojení Rezka a Polidara v útoku," tvrdil kouč Příbrami.

Autor prvního gólu Příbrami Emmanuel Antwi si plácá s trenérem Pavlem Horváthem.

Luděk Peřina, ČTK

Pochválil však i své africké stopery Dramého s Kinguem. „Hrát proti borcům vysokým 190 centimetrů je pro našince určitě nepříjemné. Oni neuhnou z žádného souboje a jsou na tom dobře i technicky. Jsou prostě základním kamenem toho, z čeho vycházíme," uvedl Horváth.

K tomu, co po svém příchodu do Příbrami změnil, se však vyjadřovat nechtěl. „Tým jsem neznal a ani nyní si netroufnu říct, že o něm všechno vím. Hlavně jsem proto apeloval, aby kluci měli zodpovědnost nejen k sobě, ale i ke klubu, za který hrají, aby na hřišti obětovali bolest, která je dovede k vítězství. To se podařilo a myslím, že i kluci věří, že toto by mohla být cesta. Samozřejmě, když budou přibývat body, můžeme přidávat i na fotbalovosti. Hráče na to máme, ale teď nejsme v situaci, kdy bychom si to mohli dovolit," podotkl.

Varoval také před uspokojením. „To je to hlavní, čeho se musíme vyvarovat. Příště máme Slavii, která hraje o titul, a tak nás nečeká nic snadného. Několikrát jsem už ale řekl, že jako hráč jsem do Příbrami nejezdil rád, protože se tam hrálo špatně, a tak doufám, že to bude trvat a tímto stylem potrápíme i ji," zdůraznil Horváth.

Zleva Emmanuel Antwi z Příbrami, Václav Jemelka z Olomouce a Matěj Polidar z Příbrami.

Luděk Peřina, ČTK

Těžko naopak hledal slova olomoucký lodivod Radoslav Látal. „Zklamání je obrovské. Zápas jsme jako vždy v situaci, kdy jsme se mohli v tabulce posunout nahoru, nezvládli. Porážka je v boji o prostřední skupinu velký problém," přiznal.

O výsledku podle něj rozhodly zbytečné chyby. „Vedli jsme 1:0 a místo, abychom se uklidnili, Beneš nesmyslně prostrkával míč do středu hřiště a tím nabídl Příbrami šanci, kterou využila. Do druhého poločasu zase nastoupíme nekoncentrovaně a dostaneme druhý gól z brejku. Pak už to byla křeč. Proti zhuštěné obraně jsme se nedokázali prosadit. Chyběla nám obětavost, pohyb. Někteří nemají potřebnou formu. Ve středu, kdy hrajeme v Českých Budějovicích, přijdou změny. Hrát o co máme," řekl Látal.