Už se nám lépe dýchá, ulevil si Polidar, kat olomoucké Sigmy

Jak důležité tři body jsou pro vaše sebevědomí?

Strašně moc. Potřebovali jsme je jako sůl. Už se nám dýchá lépe a věřím, že budeme body sbírat dál.

Olomouc vás po přestávce přišpendlila na vlastní polovinu. Viditelně jste se soustředili na brejky a hned první vám vyšel...

Deset minut jsme se nedostali za půlku, pak jsme udeřili. To nám hodně pomohlo. Paráda.

Vstřelil jste někdy tak důležitý gól?

Řekl bych, že ne.

Autor prvního gólu Příbrami Emmanuel Antwi si plácá s trenérem Pavlem Horváthem.

Luděk Peřina, ČTK

Jak jste klíčovou situaci, která zápas rozhodla, viděl?

Z vápna se balon odrazil ke mně, já si ho přebral nahoru, viděl jsem Honzu Rezka, jak je rozběhlý, dal jsem mu balon do běhu, pádil dál, on mě registroval, vrátil mi ho a já si vybíhajícího gólmana oběhl a dal do prázdné brány.

S Pavlem Horváthem na lavičce jste ze dvou zápasů získali čtyři body. Start do odložené části soutěže tedy vyšel dokonale. Co se pod ním změnilo?

Máme jasně danou taktiku, víme, co po nás chce, držíme se toho a zatím to vychází.

Můžete být konkrétnější? V čem jeho kouzlo spočívá?

Neřeknu. Prozradil bych to jiným týmům a to nechci. Snad jen krátce. Je to o tom, co nejrychleji vyrazit nahoru a pak se cpát do branky.

Po dlouhé době jste hrál na hrotu útoku. Jak vám to tam sedělo?

Výborně. Už to delší dobu trénuji. Nevadí mi náběhy za obranu. Mám dobrou fyzičku, takže to zvládám. Asi mi to i sedí.