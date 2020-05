Plzeň - Ml. Boleslav 7:1 Playstation Plzeň 20! Skvělá Viktoria rozprášila Boleslav sedmi góly i díky hattricku Čermáka

V prázdné Doosan Areně se od začátku odehrávala exhibice domácích, kterou orámoval hattrickem Čermák. Hotovo bylo po půlhodině, kdy na tabuli svítilo 3:0. Díky dvěma trefám Čermáka a Beauguela. Do přestávky ještě přidal čtvrtý zásah Havel. Kdyby sudí duel po první půli ukončil, spokojená by zřejmě byla obě mužstva. Plzeň by pošetřila síly, Boleslav by zůstala ušetřena ještě větší ostudy.

Západočeši vyrukovali na soupeře bez vykartovaných opor Limberského s Řezníkem a také s umělými chorály svých fanoušků. Ti opravdoví obklopili plzeňské hospody, kde duel společně sledovali. Právě oni ze všech českých příznivců musejí zákazu vstupu na stadiony litovat nejvíc, neboť současná Plzeň předvádí skvělý fotbal.

Hráči Plzně (zleva) Jean-David Beauguel, Jan Kovařík a Milan Havel se radují z gólu.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Demolici Středočechů započal v úvodu pohotovou ránou Čermák, který v 23. minutě přidal druhý gól po akci Kayamby. Krátce poté se trefil zblízka Beauguel, v závěru poločasu Havel.

Zleva Jaroslav Zelený z Boleslavi a Aleš Čermák z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Když v 53. minutě dovršil Čermák hlavou po centru Beaugela hattrick, kouč hostů Weber, kdyby mohl, vhodil na trávník ručník.

Jeho domácí kolega Guľa reagoval třemi změnami, jedna z nových tváří se vzápětí prosadila. Chorý při ve svém 100. ligovém startu zvýšil na 6:0. Boleslavskou zkázu pak dovršil střídající Mihálik. Boleslav, oslabená zimními odchody tahounů Mešanoviče, Komličenka, Buchy a zraněného režiséra Matějovského, se nakonec dočkala čestného úspěchu, v závěru proměnil penaltu Klíma. Současná Plzeň pro ni ale byla příliš velké sousto.