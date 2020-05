Šampioni, šampioni! Nadšení fanoušci vytleskali Plzeň za exhibici s Boleslaví, kouč Guľa chválil

„Při zápase se pouštěly z reproduktorů chorály fanoušků, což je lepší, než kdyby bylo ticho. Ale nejvíc mě potěšilo, že na nás fanoušci čekali po zápase mimo tribuny, a ocenili a poděkovali klukům za výkon," lebedil si Guľa.

I on musel být nadšený, co jeho svěřenci předváděli. Boleslavi nedali celý zápas vydechnout, zavřeli ji do její šestnáctky. A sázeli jeden gól za druhým. „Zápas hráčům chutnal. Hráli rychle, kompaktně, týmově. Byli silní i v defenzivní činnosti a hladoví po gólech. Výsledek je zasloužený," pochvaloval si slovenský trenér, který Viktorii vede od ledna.

Jde s ní od vítězství k vítězství. To sobotní bylo sedmé v řadě. Pochyb o něm nebylo od první vteřiny. „Je důležité, že kluci dokáží na hřišti zrealizovat věci, kterým se věnujeme na tréninku. Mají velkou kvalitu, jsou našlapaní. Vůbec neřešili, že měla Boleslav o den delší čas, aby se na zápas připravila," uvedl Guľa, kterého těší, že mužstvo dokázalo navázat na středeční triumf ze Sparty. „Ale je třeba zůstat na zemi, musíme být stále pokorní. Sezona je ještě dlouhá," doplnil trenér Plzně.

Pod vysokou výhru se výrazně podepsal záložník Aleš Čermák, autor hattricku. Muž, který spíš branky připravuje, se tentokrát rozdováděl střelecky. „Je důležité, aby se jako středový hráč dostával do koncovky. Z jeho hattricku mám velkou radost. Aleš je na sebe náročný, řekli jsme si, že kromě přihrávek má před sebou také výzvu gólovou," uvedl Guľa.

Jeho celek nyní podstoupí těžký test, v příštím týdnu hraje v Ostravě a na Slavii. Oběma soupeřům poslal soldiní vizitku.