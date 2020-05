Horváthův rukopis je znát, ale všechno, co předpověděl, se ještě nesplnilo, avizuje Rezek

Nekonečných devět měsíců, tedy osmnáct kol, čekala Příbram na ligové vítězství. Venku ve fotbalové sezoně ještě neuhrála ani bod a na vstřelený gól si musela počkat 523 minut. To vše platilo do sobotního odpoledne. V Olomouci Středočeši vybojovali tři body za výhru 2:1. Rozhodující akci rozjel jejich kapitán Jan Rezek, kterého jsme zastihli cestou domů při zastávce ve známé restauraci U Karlíčka ve Velké Bíteši...

Tentokrát bude určitě chutnat...

To ano. Takhle pohodovou cestu ze zápasu na hřišti soupeře už dlouho nepamatuji.

Co vítězství na Hané znamená?

Žijeme! Máme velice cenné tři body a nejméně do neděle jsme opustili poslední místo tabulky.

Byl jste u akce, která skončila vítězným gólem. Když jste postupoval k brance Sigmy, přemýšlel jste, že zakončíte sám, nebo jste viděl nabíhajícího Matěje Polidara?

Jarda Tregler získal odražený míč, dal ho Matějovi, který mi ho poslal na levou stranu a utíkal dopředu. Chtěl jsem balon vyvézt co nejdál a pokusit se sám o zakončení. Když jsem ale Poliho vyděl, jak krásně zabíhá za obranu, snažil jsem se mu tam míč šoupnout, on udělal kličku gólmanovi a zasunul do prázdné branky. Parádní gól.

Vzpomněli jste si ještě po tak dlouhé době, jak se slaví vítězství?

V kabině jsem klukům říkal, že už vlastně ani nevíme, jak zní náš vítězný pokřik, nikdo si ho už pořádně nepamatoval (směje se), ale zvládli jsme ho. Radost byla obrovská. Přesně takové vítězství jsme potřebovali. Otočili jsme z 0:1 na 2:1. To se nám v téhle sezoně povedlo poprvé. Věřím, že nám výhra pomůže psychicky do dalších zápasů. Vzpruha je to obrovská. Vyhráli jsme po osmnácti zápasech, to číslo je strašidelné, ale máme tři body, to je podstatné. Přišly v pravý čas.

Vy jste už s Ostravou odehráli dozadu velmi dobrý zápas, dopředu to skřípalo, ale neprohráli jste se silným Baníkem.

Přesně tak, hrajeme organizovaně, co tomu chybělo, byly góly, o kterých fotbal je. V Olomouci jsme se sice trefili mezi tyče jen dvakrát, ale byly z toho dva hezké góly. Pořád máme v ofenzívě co zlepšovat. Snad jsme ale bariéru prolomili a nebude to jen ojedinělá záležitost.

Trenér Příbrami Pavel Horváth během utkání v Olomouci.

Luděk Peřina, ČTK

Vzhledem k losu, který vás čeká v posledních čtyřech zápasech základní části, nelze předpokládat, že byste nějakého soupeře dostali pod drtivý tlak. Dá se říct, že budete vycházet z dobré obrany a snažit se o brejky?

Musíme hrát, na co máme. Skutečně nebudeme soupeře přehrávat kombinační hrou od naší branky a vytvářet si tlak. Musíme najít naše silné stránky a maximálně je využít. Proti Sigmě i Baníku jsme hráli organizovaně, bez chyb a nesmyslů, které nás srážely a připravily o spoustu bodů. To je základ, z něhož je třeba vyjít a na něm stavět. Dva zápasy ukázaly, že jsme schopni tohle zvládnout. Odměnou jsou čtyři body, což je super.

Když jste dostali vedoucí gól od Lukáše Juliše, neblesklo vám hlavou, že zápas pro vás může zase skončit špatně?

Inkasovali jsme nějakých sedm minut před koncem první půle. Do té doby jsme měli pár brejků, které jsme ale nedotáhli. Pořád bylo dost času. Nevím, jak kluci, ale já jsem věřil, že se zápasem můžeme ještě něco udělat. Důležité bylo, že jsme ještě do půle srovnali skóre.

Máte tři cenné body, minimálně do nedělního odpoledne jste opustili poslední příčku tabulky. Nejen jako odchovanec budete určitě v neděli fandit Teplicím v utkání s Opavou...

Pochopitelně, pro nás by bylo dobré, kdyby vyhrály. Teplice jsou ale nevyzpytatelný mančaft. Doma porazí Liberec, vzápětí dostanou čtyři góly od Bohemky... Jsou schopné porazit kohokoliv, ale také s kýmkoliv prohrát. Doufám, že s Opavou budou nahoře, a v posledním kole základní části s námi naopak dole (směje se). Z podzimu mám ale zkušenost, že když jsme vyhráli, bodovaly i týmy kolem nás. Pochopitelně soupeře v tabulce před námi, a teď i pod námi sledujeme, ale my se musíme soustředit hlavně na sebe a sbírat body. Rozhodně nelétáme nikde v oblacích.

Zleva Matěj Polidar z Příbrami a Václav Jemelka z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Pod novým koučem Pavlem Horváthem jste ještě neprohráli. Vy ho znáte velmi dobře, hráli jste spolu v Teplicích, Spartě a Plzni. V čem se nejvíc projevují jeho trenérské metody?

Naše hra má hlavu a patu, víme, co máme na hřišti dělat. Pavel je na nás hodně náročný a všichni ho bereme nejen proto, že je náš kouč, ale byl také vynikající fotbalista. Když si vezme míč, pořád je vidět, že to v nohou má. Umí i zvednout náladu. Jeho rukopis je znát. Ani pro něj není situace jednoduchá. Na taktickou a herní přípravu neměl tolik času, jsou to necelé tři týdny, co trénujeme spolu. Tři body z Olomouce určitě nakopnou i jeho.

Takže všechno, co vám řekl, funguje?

Všechno ne. Hodně se věnujeme standardním situacím a Pavel říká, že z nich budeme dávat góly. To se zatím nepovedlo, zahráváme je dobře, ale ještě jsme z nich nedokázali balon dotlačit do sítě. Věřím, že i tohle přijde (směje se).

V úterý hostíte U Litavky vedoucí Slavii. To je zápas, v němž nemáte co ztratit...

Jsme na úplně jiných pólech tabulky. Na druhou stranu i Slavia na jaře ztratila body. Tím chci říct, že to jsou lidi jako my, i když výborní fotbalisté. Mají široký a kvalitní kádr, v podstatě je jedno, kdo nastoupí. Porážet Slavii každý zápas nebudeme, ale jednou za čas se to povést může. A v úterý by to bylo skvělé. Když budeme hrát zodpovědně jako ve dvou posledních zápasech a přidá se k nám fotbalové štěstí, něco jim tam spadne, tak proč ne... Rozhodně se nevzdáváme předem, budeme se rvát!