Chemie už zase funguje, lídři jsou lídry, těšilo slávistického kouče poté, co jeho tým zdecimoval Jablonec

Rituály se mají dodržovat. A za každé situace. Slávistický kouč Jindřich Trpišovský si toho byl vědom, takže v duchu svých zvyklostí odešel do tunelu, aby neviděl Stanciua chystajícího se za bezgólového stavu k exekuci pokutového kopu. A nic na tom neměnilo, že se v Edenu hrálo před prázdnými tribunami, a hlavně že Jablonec v sestavě poskládané víceméně z hráčů z lavičky nebyl v sobotní večeru soupeřem, který by mohl obhájci titulu zkomplikovat život, natož pak cestu za výhrou.

Rumunský legionář proměnil penaltu s obrovským přehledem, dostal svůj tým do vedení a jen potvrdil, do jak báječné formy se po nucené koronavirové pauze dostal a jak náramně dobře se mu hraje v zápasech bez fanoušků.

„Od něho stejně jako od Tecla a Holeše to byly skvělé výkony. Nico jen navázal na to, co předvedl při restartu ligy v Mladé Boleslavi," pochvaloval si Jindřich Trpišovský, že Stanciu opětovně potvrdil, že dorostl do role lídra týmu, kterou měl po odchodu Součka na Ostrovy na jaře převzít. Proti Jabloncem gólem a skvostnými asistencemi opětovně potvrdil, že už se do ní vtělil.

„Nejen on, ale i další, od nichž jsme to očekávali. Tři body těší, předvedený výkon také, ale stejně tak jsem rád, že chemie mužstva začala zase fungovat a zkušení hráči se role lídrů chopili. Při druhé penaltě se to ukázalo," připomínal domácí kouč moment, kdy znovu odkráčel do tunelu.

To když jablonecký nešťastník Jeřábek faulující Traorého vyrobil druhý pokutový kop a domácí hráči jeho exekucí pověřili Hilála.

„Ještě u nás nedal v ligovém zápase ani jednu branku, takže takový moment potřeboval. Cením si toho, jak hráči zareagovali a nechali ho kopat. I to je doklad týmové chemie, o které jsem mluvil," připomínal Trpišovský další moment, který ho při vysoké pětibrankové výhře nad jindy tolik zlobivým a v Edenu většinou hodně nepříjemným Jabloncem potěšil.

Kolář má rekord pro sebe

Těšit ho mohla samozřejmě i osmnáctá nula, kterou v letošním ligovém ročníku vychytal brankář Ondřej Kolář. Díky ní už vládne statistikám sám, neboť se vzdálil jak Čechovi, tak i Jánošovi, s nimiž držel rekord před duelem se Severočechy.

„Nádherný pocit, ale je to práce celého týmu, který hrál dozadu zase hodně zodpovědně. Zrodil se tak krásný výsledek i má nula," pochopitelně zářil slávistický gólman, pro něhož představovala nejsvízelnější moment Chramostova příležitost, kdy Pražané pořád ještě vedli jen jednobrankovým rozdílem.

„Zůstal jsem stát, takže mě trefil. Bylo to trochu i o štěstí. S Jabloncem to není nikdy jednoduché, protože v posledních třech utkáních jsme ho porazili jen jednou. Obávali jsme se, aby něco podobného zase nenastalo, i proto jsme začali trochu opatrně. Ale jakmile jsme skórovali, probíhal už zápas v naší režii."

„Možná jsme mohli zápas zdramatizovat, kdyby Chramosta svou příležitost proměnil, ale jinak Slavia vyhrála zaslouženě. My jsme zápas absolutně nezvládli, některé góly si dali sami, navíc jsme vyrobili penalty, které byly zbytečné. Ale hlavně - nechávali jsme Stanciuovi prostor a čas, aby posílal nákopy za naši obranu, které jsme nezachytávali, Teclovi jsme rovněž nechávali prostor," povzdechl si jablonecký kouč Petr Rada, ale na změny v sestavě se vymlouvat nemínil.

„Bylo jich skutečně až moc, ale hráli jsme v jedenácti, takže pětigólovým rozdílem jsme prohrát neměli."