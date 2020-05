Bohemians 1905 - Budějovice 3:2 Klokani si znovu zastříleli. Dynamo snížilo příliš pozdě

Necelou půlhodinu vydrželi Jihočeši ve vršovickém Ďolíčku nápor rozjetých Klokanů. Už po čtvrthodině měl po pohledné kombinační akci první šanci Vacek, ale jeho ránu z hranice šestnáctky srazil Havel patou na roh. Domácí si pečlivě hlídali pokusy soupeře o brejky a sami nabízeli pohledný fotbal. Hráčům Dynama šla z jejich akcí kolikrát hlava kolem a pomáhali si za cenu faulů, které sudí trestal kartami.

První úder přišel po necelé půlhodině. Bartek v blízkosti půlící čáry poslal přesný pas na rozběhnutého Schumachera, kterému se otevřel volný prostor a přesnou střelou pod břevno nedal Drobnému šanci. Jihočeši sice zvýšili aktivitu, ale nedokázali si vytvořit šanci ani střeleckou pozici. A tak znovu udeřili domácí. Schumacher znovu zatáhl míč po levé straně, přesnou přihrávkou našel Vodháněla, který vypálil pohotově a přesně. V závěru první půle ještě Pulkrab nabil Hronkovi, jenže ten z dobré pozice přestřelil.

Červená Sivokovi

Místo aby se Jihočeši nadechli, dostali další ránu, tentokrát ne gólovou. Po druhé žluté kartě, hodně přísné, musel ze hřiště zkušený Sivok. Bohemka byla při chuti. Sérií přihrávek jako by chtěla soupeře uspat. Najednou Hronek dloubl míč do šestnáctky, kde si ho zpracoval Bartek, naznačil, že bude střílet, ale přihrál přes malé vápno nekrytému Pulkrabovi, který uklidil míč do sítě. Třetí gól ale uspal spíš domácí, zatímco soupeře probudila hrůza z hrozícího debaklu.

Po hodině hry přihrál Šulc Schranzovi, který se snažil technicky obstřelit brankáře, ale těsně minul tyč. Bohemka byla zalezlá, spoléhala jen na brejky a iniciativu převzali hosté. A byli odměněni. Talovierov našel před šestnáctkou Schranze, ten se s míčem otočil a nádhernou střelou vyhnal pavouky z levé šibenice Valešovy branky.

Bohemka se probrala a útočné akce se střídaly na obou stranách. Už v nastavení sice snížil Táborský na rozdíl jediné branky, ale další šanci už hostům sudí Berka závěrečným hvizdem nedal.