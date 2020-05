Druhý poločas byl velmi slabý. Takto se nebrání, zlobil se po debaklu trenér Karviné Jarábek

„Na jedné straně nás konec té série i to, že jsme nedotáhli dobře rozběhnuté utkání, mrzí. Ale je třeba uznat i kvality Sparty. Druhý poločas byl z naší strany ovšem velmi slabý, takto nemůžeme hrát. Absolutně jsme neplnili úkoly, které jsme si řekli. Odehráli jsme dva diametrálně odlišné poločasy," vykládal se slovenský kouč Karviné po první domácí porážce pod jeho vedením.

„Je velká škoda, že neplatil gól z úvodní minuty. Prý tam by faul Moravce někde na naší půlce, ale takových faulů je v zápase milion. Navíc ani nikdo nic nereklamoval. To samé bylo před čtvrtým gólem Sparty. Taky tam byl faul a nic se neodvolávalo, to je velká záhada. Je zajímavé, že na důležitějších zápasech VAR není a tady byl," zlobil se Jarábek.

Předčasná radost Karviné z prvního gólu, který nebyl uznán.

Katastrofální bylo ze strany domácích fotbalistů především prvních dvacet minut v úvodu druhého poločasu, kdy zcela vyklidili hřiště. Vyrovnání zařídil parádní trefou Karlsson ve 49. minutě a ukončil karvinskou přes pět set minut trvající neprůstřelnost. O sedm minut později poslal balón do stejného místa v levém horním rohu karvinské branky Hložek a v 64. minutě po střele Dočkala bylo o vítězi závěrečného utkání 26. kola rozhodnuto. A to ještě sudí Zelinka kvůli ofsajdu neuznal neuznal v 57. minutě branku Tetteha.

„Před prvním gólem přišly dvě lehké ztráty, myslím že Smrže, čímž jsme se dostali pod balon. Džigli (Ndefe) pak dělal Karlssonovi jen průvodce. Tak se nebrání, i když to trefil výborně. Najednou jsme byli úplně opaření, do 56. minuty to bylo 1:3 a i když ten jeden gól nebyl uznaný, tak to s naší psychikou hodně zamávalo. To by se nám stávat nemělo. V důslednosti, agresivitě, organizaci hry jsme zaostávali a Sparta trestala," popisoval Jarábek.

Karvinský trenér udělal oproti zápasu v Opavě jednu změnu v sestavě. Vynechal bývalého Sparťana Vukadinoviče, naopak poprvé po příchodu do Slezska dostal šanci od úvodní minuty Eduardo Santos. Brazilský stoper se postavil do stoperské dvojice vedle Šindeláře místo Rundiće, jenž se posunul na levou stranu obranné řady.

Překonaný brankář Karviné Petr Bolek.

Tenhle tah ale nevyšel. „Připravovali jsme se na Tetteha, a Eduardo nám v tom pomohl. V prvním poločase to bylo fajn, ale od Milana Rundiće jsme vlevo čekali více. Nebyl tam výrazný jako na stoperu. Po boji každý generál, ale musím uznat, že to nebylo správné rozhodnutí. Výsledek to potvrdil," uznal Jarábek.

Změny v obraně bude muset udělat Jarábek i ve středu, kdy Karvinští vyrazí do Uherského Hradiště. Proti Spartě viděl osmou žlutou kartu v sezoně pravý bek Ndefe a nadcházející dvě utkání vynechá. Na Slovácku nemůže kvůli čtvrté žluté kartě hrát ani střelec jediného regulérního gólu Karviné Ondřej Lingr. „Budu klukům držet palce a na České Budějovice už zase budu nachystaný, jak nejlépe umím," zalitoval absence Lingr.

Zleva Michal Sáček ze Sparty a Vojtěch Smrž z Karviné.

Ztracené utkání ho mrzelo. „Je to kruté, ale můžeme si za to sami. Druhý poločas, to byla ostuda. Nechápu, co se tam stalo, co jsme tam dělali. Zlomil nás gól ve 48. minutě a pak už Sparta dominovala," hlesl se čtyřmi góly nejlepší karvinský střelec.