Další výzva pro slávistického rekordmana Koláře. Devatenáct Vencelových a Stejskalových nul

Jeden rekord vytvořil, další výzvu má ovšem slávistický gólman Ondřej Kolář před sebou. Poté, co v sobotním duelu 26. kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže proti Jablonci udržel již osmnácté čisté konto v sezoně a stal se tak rekordmanem samostatné české ligy, může atakovat rekord ligy československé. Jedno utkání s nulou mu stačí, aby se vyrovnal Alexandru Vencelovi a Janu Stejskalovi.

Po restartu ligy je Kolář jediným gólmanem, který v průběhu 180 odchytaných minut ani jednou neinkasoval. Čisté konto udržel v prvním zápase Mladé Boleslavi stejně jako v sobotním pokračování s Jabloncem a právě díky tomu začal korigovat statistiky samostatné české ligy.

Nejdřív se sedmnáctým čistým kontem vyrovnal Zdeňkovi Jánošovi a Petru Čechovi, sobotní nulou v konfrontaci Slavie s Jabloncem je Kolář překonal.

„Nádherný pocit, ale je to práce celého týmu, který hrál v defenzivě zase hodně zodpovědně. Vygradovalo to tudíž krásným výsledkem a mou nulou," pochopitelně zářil muž v bráně obhájce mistrovského titulu, který na rozdíl od spousty jiných fotbalistů otevřeně přiznává, že ho statistiky zajímají a individuální rekordy motivují.

„Rekord si určitě zaslouží. Už proto, že v obou utkáních bylo patrné, jak ohromný klid spoluhráčům dodává, protože je schopen zlikvidovat soupeřům i vyložené gólové šance," připomínal trenér Jindřich Trpišovský příležitosti, při kterých proti Kolářovi opakovaně selhali mladoboleslavští Ladra a Budínský či třeba jablonecký Chramosta.

„Nejen Ondra, ale i my měli v hlavách rekord, který se mu nabízel. I nám šlo o to, aby se dostal před Jánoše i Čecha, v brankářských statistikách se osamostatnil, měl všechno co nejrychleji za sebou a na rekord už nemyslel," přidával slávistický kouč.

Brankáři s největším počtem nul v československé lize 19 Alexander Vencel (1969/70) a Jan Stejskal (1986/87) 18 Dušan Keketi (1972/73) a Ondřej Kolář (2019/20) 17 Zdeněk Jánoš (1996/97) a Petr Čech (2001/02) 16 celkem 9 gólmanů

Na rekord v samostatné české lize už Kolář skutečně myslet nemusí, další výzvu má ale přesto před sebou. Ve federální československé lize totiž působili dva gólmani, kteří během sezony udrželi čisté konto v devatenácti utkáních.

Prvním byl Alexander Vencel, jemuž se to podařilo v bráně bratislavského Slovanu v sezoně 1969/1970, druhým Jan Stejskal, který to ve Spartě dokázal v sezoně 1986/1987.

Ondřej Kolář má momentálně na kontě osmnáct utkání s nulou a je na tom stejně jako Dušan Keketi. Tomu se to povedlo v sezoně 1972/1973, kdy se stal s Trnavou potřetí v řadě československým mistrem.

Do konce základní části ligy chybí ještě čtyři kola, takže před slávistickým gólmanem stojí další velká výzva. Pokud by alespoň ve dvou utkáních udržel čisté konto, stal by se brankářským rekordmanem absolutním. Československým...

„Dostává se pomalu do ideálního brankářského věku, individuální rekordy jsou pro něho tou nejlepší možnou odměnou za to, že v zimě odolal nabídkám ze zahraničí a zůstal," naznačuje Trpišovský, že pro slávistickou brankářskou jedničku není ani tahle výzva nesplnitelná.