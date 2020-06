Chybí vám hokej? Fotbalová liga spustila za zavřenými dveřmi rekordní kanonádu

Zásadní rozdíl. Zatímco v 25. kole hned po restartu padlo v týdnu pouhých 10 branek, víkend byl rekordní. Šestatřicet gólů o tři překonalo dosavadní maximum. Stejný počet branek shodou okolností padl v posledním kole hokejové extraligy. Proto fotbalová liga přišla s úsměvným rýpnutím Chybí vám hokej?

Jako by si střelci rychle zvykli na komorní prostředí bez diváků.

„Je možné, že některým se hraje v tichu lépe, ztrácejí ostýchavost z bouřlivého prostředí. Ostatně Franz Beckenbauer předpověděl, že v zápasech bez diváků vidí šanci pro ‚tréninkové mistry světa'. Střelecký rekord bych ale tichu nepřičítal. Naopak. Kdyby byli diváci třeba v Plzni a na Slavii, které se o rekord nejvíc přičinily, mohli je dohnat ještě k dalším trefám," přemítá Horst Siegl, který se 176 zářezy figuruje na osmé příčce v Klubu ligových kanonýrů.

Silní cupovali snadnou kořist

K novému maximu střelecky přispělo 15 z 16 účastníků první ligy. Neskóroval pouze Jablonec, který utrpěl debakl 0:5 na hřišti Slavie. Nejvyšším počtem osmi branek pomohl k překonání rekordu zápas v Plzni, kde Viktoria rozdrtila Mladou Boleslav 7:1.

„Rekord je i trochu dílem náhody, všechno se sešlo. Boleslav byla tak špatná a Jablonec natolik oslabený, že pro nejsilnější dva týmy představovaly spíš sparingpartnery. A i když to dlouho nevypadalo, nakonec se výrazně přidala i Sparta," usmívá se internacionál.

Nejméně gólů v kole padlo ve Zlíně, který remizoval 1:1 s Baníkem.

Dosavadním maximem bylo 33 branek. Tento počet se zrodil na úplný závěr sezony 2014/15, v 9. kole ročníku 1995/96 a ve 4. kole premiérové samostatné sezony 1993/94.

Bitva titánů se blíží

Ve světle víkendových výsledků se zdá, že Slavia a Plzeň si hrají vlastní ligu. Siegl by však vzhledem k rozpoložení jejich víkendových soupeřů nebyl tak radikální.

„S takovými soudy bych ještě počkal. Pro Slavii bylo každopádně podstatné, že zvládla první utkání po pauze v Mladé Boleslavi. Diváci se teď mohou těšit na nedělní vzájemný souboj dvou top týmů v Edenu. Sice jen v televizi, ale v ní si zase mohou góly pouštět znovu a znovu, což je při takové kanonádě příjemné," poukazuje kanonýr.

Slavia má na rozjetou Plzeň osm bodů k dobru.

36 gólů v rámci jednoho kola ⚽️ To je nový rekord samostatné české ligy 👏 pic.twitter.com/brPN0UjjeG — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) May 31, 2020

„Těžko ve vzájemném souboji někoho favorizovat. Oba mají dokonale zdvojené posty, takže není znát, když třeba Viktorce vypadnou naráz oba krajní obránci. Naskočí Havel, a ještě dá gól. O trochu líp teď vypadá přece jen Plzeň, ale Slavia zase bude doma, což přece jen může hrát roli, i když diváci v Edenu nebudou," myslí si Siegl.

Ať mladí hrají víc

Jeho Sparta mu aspoň druhým poločasem v Karviné zvedla náladu.

„Potvrdilo se, co jsem dřív říkal, že by měli víc šancí dostávat mladí kluci. Kdy také jindy, když ne teď, kdy bylo mužstvo až deváté v tabulce. Mladíci se o obrat výrazně přičinili. Karabec dal v závěru gól z první střely, na hřiště se dostal i Drchal. Velký bojovník, který by si v šancích třeba vedl líp než Tetteh," říká kanonýr.

Věří, že Sparta si ještě dojem napraví.

„Nemá špatný los, může se ještě vklínit do popředí a zabojovat o třetí místo," doufá dlouholetý sparťan Siegl.