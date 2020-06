V Jablonci už skoro pět let bez gólu. Snad to zlomíme, říká liberecký Mikula

Na Střelnici jsou Liberečtí v posledních letech nuloví. Již téměř pět let nedokázal Slovan skórovat v lize na hřišti Jablonce. Naposledy se to podařilo ještě nizozemskému útočníkovi Kevinu Luckassenovi v létě 2015. Od té doby už čtyři zápasy nic. Celkové skóre z kvarteta duelů je 6:0 pro zelenobílé.

„To je docela dlouho, snad to už zlomíme a nějaké góly tam dáme," přeje si v Liberci jeden ze služebně nejstarších hráčů Jan Mikula před dnešním Podještědským derby v rámci 27. kola. Více než 400 minut bez vstřeleného gólu na hřišti regionálního rivala je v historii vzájemných zápasů mezi Libercem a Jabloncem mezi elitou rekordní sérií, což platí i pro zápasy v opačném gardu. „Jablonec je v poslední době nahoře a na jeho hřišti je to pokaždé těžké," nachází jeden z důvodů Mikula.

Jablonecký gólman Vlastimil Hrubý k této šňůře přispěl třemi čistými konty. „Kdybychom sérii prodloužili, nezlobili bychom se. Ale hlavní je výhra. I když gól dostaneme a získáme tři body, bereme to," říká opora zelenobílých před přímou bitvou o třetí místo. Slovan na jeho tým ztrácí pouhý bod.

„Samozřejmě nás budou chtít v tabulce přeskočit, což však nechceme za žádnou cenu dopustit. Myslím, že zápas bude mít ještě větší náboj než normálně, i když bude bez fanoušků," myslí si Hrubý, který se svými parťáky naposledy schytal pětigólový výprask na hřišti Slavie.

„Nemyslím si však, že to soupeře nějak ovlivní. Řekl bych, že to rychle hodí za hlavu a nerozhází je to. Navíc Slavia je dobrá a není až takovým překvapením, že vyhraje takovým rozdílem. Jablonci se taky vrátí hráči, kteří v Edenu hrát nemohli," připomíná Mikula absenci Jugase, Jeřábka a Sýkory, kteří na severu hostují právě z Edenu a nemohli tak v sobotu hrát. „Ve hře dopředu nám určitě pomohou," věří Hrubý.

Možný je i návrat do sestavy domácích nejlepšího střelce Doležala, který po koronavirové pauze chyběl dva zápasy kvůli zranění. „Pro Jablonec je to důležitý hráč. Silný v osobních soubojích a hlavičkách, umí podržet míč," uzavírá Mikula.