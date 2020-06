Snad budou fanoušci chodit se vztyčenou hlavou, přeje si liberecký mág. Proč by uškrtil spoluhráče?

„Snad teď budou zase naši fanoušci chodit po Liberci a Jablonci se vztyčenou hlavou a budou si to užívat," pravil hrdě 28letý záložník, jenž dirigoval liberecký triumf a povedený výkon korunoval deset minut před koncem vítěznou trefou.

„Šel jsem do leva, mám to přes nohu, takže jsem si to mohl zaseknout do vápna. Střílel jsem silnější nohou. Brankář měl tu střelu skrytou, nešla úplně k tyčce, ale jelikož ji neviděl, skončila v bráně," popsal vítězný zásah z 80. minuty.

„Do konce zbývalo deset minut, takže domácí to už jen nakopávali dopředu. Opět jsme to odehráli vzadu s nulou. To je základ úspěchu," připomněl rychlonohý záložník minulou výhru Slovanu venku v Českých Budějovicích 1:0. Na jihu Čech vstřelil rozhodující branku Baluta po akci právě Malinského. Ten si v této sezoně připsal už sedm nahrávek a stejný počet gólů a zařadil se tak mezi nejproduktivnější hráče soutěže.

„Ale nic jsem nezměnil. Jen jsem první rok vůbec nehrál, takže jsem ani góly dávat nemohl, což mě strašně moc mrzelo. Zaplať pánbůh, že přišla doba, kdy se mi daří a góly mi tam padají. Jsem za to moc rád. Počkal jsem si, tvrdě pracuju, stejně jako celý tým a teď se nám to vyplácí. Poskočili jsme na třetí místo a pokud bude šance, půjdeme si za tím. Je velká šance vybojovat poháry. Myslím, že si to liberečtí fanoušci zaslouží," řekl Malinský, který patří mezi klíčové hráče po 27. kole třetího celku Fortuna ligy.

„Jelikož je to už čtvrtý zápas po restartu a mám plnou minutáž, měl jsem toho na konci plný brejle. V závěru mě mrzelo, že jsem nemohl klukům pomoci. Škoda, že Rondič s Balutou nedotáhli jednu situaci, protože jsme mohli vést 2:0. Kdyby Jablonec vyrovnal, myslím, že bychom je v kabině uškrtili," usmál se hrdina modrobílých. Jablonec však vyrovnat nestačil a Malinský a spol. slavili.