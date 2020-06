Musův gól? Před ním byla malinko ruka, durdí se Horváth

Senzaci byli hodně blízko. Poslední tým tabulky však nakonec nebyl v duelu s obhájcem titulu za statečnost odměněn.

„Kluci se snaží být zodpovědní, ale v únavě jim přece jen síly odcházejí. Poděkuju jim, ale porážka mě mrzí," líčí své pocity trenér Pavel Horváth po prohře 0:1.

„Neměli jsme takovou kvalitu jako Slavia. V některých pasážích byla jasně lepší, ale je škoda, že jsme nerozhodný stav neudrželi až do konce," lituje kouč.

„Na výkonu proti Slavii se dá určitě dál stavět. Ke konci už přes nás chodili, takže jsme využili pět střídání. Tlak se stupňoval, museli jsme vystřídat kluky, kterým došly síly," dodává Horváth.

Rezek nenachytal Koláře

Šance měla Příbram jen ze standardek, nikoliv ze hry. K výjimkám patřila situace, kdy mazák Rezek mohl přehazovat brankáře Koláře.

Zleva Ondřej Kúdela ze Slavie, Miroslav Slepička z Příbrami a Michal Frydrych ze Slavie.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Všiml jsem si, že je dost venku, ale měl jsem míč pod nohama. Střela mi nevyšla, myslel jsem si, že jsem trochu rychlejší," kritizuje se Jan Rezek.

Bod byl pro jeho podceňovaný tým hodně blízko. „Porážka hodně mrzí. Hráli jsme proti silnému soupeři, při němž stálo i dost štěstí. My jsme měli pár náznaků, z nichž musíme vytěžit mnohem víc. Poslední pas nám chybí, pak nás to stojí spoustu sil. Chtěli jsme si to s nimi rozdat, což bylo náročné," netají Rezek, že se mužstvo muselo vydat ze všech sil.