Na tréninku Bucha neuspěl, proti Laštůvkovi ano. Věřil jsem, že penaltu dá, usmíval se Guľa

Klíčový moment první půle přišel ve 33. minutě, kdy pronikajícího Čermáka stáhl ve vápně Fillo. Míč si na puntík postavil Bucha a přidal do své gólové sbírky desátý gól v sezoně. „Včera na tréninku penaltu nedal, proto jsem věřil, že tentokrát uspěje," usmíval se slovenský kouč Plzně Adrian Guľa. „Nemáme jednoznačně určené, kdo jde kopat. Je to vždy o pocitu hráče na hřišti. Nebylo by dobré do toho někoho tlačit. Pavel byl precizní, výbornému Laštůvkovi nedal šanci. Tenhle moment mužstvu hodně pomohl," liboval si Guľa.

V tu chvíli už Plzeň mohla v Ostravě vést nejméně dva nula. Především proto, že Baníkovci pod tlakem vyráběli obrovské kiksy. Po mizerné přihrávce Potočného, která způsobila domácí obraně obrovské patálie, pálil Řezník do Laštůvky a dorážku Kopice zastavil na brankové čáře Jánoš. Další šanci Plzně „vymyslel" křížným pasem stoper Pokorný. Kayamba ale naštěstí pro domácí družinu volil střelu a z přečíslení tak nebylo nic.

„Takhle přesně chceme hrát. Soupeře napadat a nutit ho ke ztrátám. Byla jen škoda, že jsme některý z těch protiútoků nevyužili. Byly to velmi dobré šance," poukázal plzeňský záložník Bucha, jenž si přihrávkou na gól Kovaříka připsal osmou asistenci a dotáhl se na dosavadního lídra v této statistice karvinského Ba Louu.

Kozla štvaly kiksy v rozehrávce

Baníkovci v utkání vymysleli jedinou kloudnou akci. Po průniku Hrubého střílel v 65. minutě z úhlu Ondřej Šašinka a tečovaný míč pak nedokázal usměrnit do branky Kuzmanovič. „Míč tečoval brankář a trefilo mě to do kolena. Byla to obrovská škoda," litoval srbský záložník Baníku, který čeká na výhru už čtyři zápasy.

„Presovali jsme dobře, měli jsme několik zisků, ale nedohráli je. Je to škoda, protože těch bodů máme málo. Aspoň jeden zápas venku jsme po té pauze měli vyhrát," poukázal na remízy v Příbrami a ve Zlíně.

Hráči Plzně se radují z prvního gólu proti Baníku.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ostravský trenér Luboš Kozel svěřencům vytýkal především zbytečné ztráty. „V prvních dvaceti minutách jsme soupeři nabídli velké šance, které jsme ještě sice přežili, ale bohužel pak jsme na naší pravé straně zaspali a rezultovala z toho penalta a vedení Plzně. Tím se soupeř dostal do klidu a do poločasové přestávky byl jasně lepší," zlobil se Kozel.

„Nedokážu si vysvětlit, proč k těm hrubkám došlo. Na to se musím hráčů zeptat. Měli jsme nějaký záměr, jak hrát po zisku míče, ale určitě to nebylo hraní nakrátko do středu hřiště před vlastním pokutovým územím. Za to jsem byl na hráče nazlobený. I tím soupeř získal jistotu, zatímco my jsme ji ztratili," poukázal Kozel.