Jen zachránit, co se dá. Teplice pod dekou cíl nesplní

Středeční porážka na Spartě dala razítko na tvrdou realitu. Severočeši se budou ve zbytku sezony už jen zachraňovat.

„Je to zklamání, úkol byl hrát střední skupinu, ale nepovedlo se. Musíme nasbírat co nejvíc bodů do konce základní části, abychom skončili co nejdůstojněji," uvědomuje si trenér Stanislav Hejkal.

Již na začátku jara vedení zvažovalo jeho odvolání. A koučova pozice je dál nahnutá.

Zleva Lukáš Železník z Opavy, Jan Knapík a Jevgenij Nazarov z Teplic.

Ondřej Hájek, ČTK

„Moje pozice už se řešila. Jako trenér s tímhle musíte umět žít. Jsem si vědom, že jsme nesplnili úkol," líčí zklamaný Hejkal.

Jeho tým má před sebou zápasy s Jabloncem, v Českých Budějovicích a s Příbramí. A pak skupinu o záchranu. Otázkou je, na co za dané konstelace má. Od barážových příček ho dělí jen čtyři body.

Marodka je velká

„Když dostaneme rychle jeden dva góly, tak nás položí a nemáme týmovou sílu se zvednout, skóre otočit. Leží na nás psychická deka," netají záložník Patrik Žitný.

„Sám nevím, proč na inkasované góly nedokážeme reagovat. Máme to v hlavách, je třeba se líp nastavit, ale je to těžké. Musíme být víc psychicky odolní a zlomit vše vydřeným vítězstvím, nejlépe hned v neděli s Jabloncem," přidává se k němu zkušený Lukáš Mareček.

V zimě přišel jako velká posila, aby Teplicím pomohl výš. Vývoj je však přesně opačný.

„Klesáme níž. Máme dobrý kádr, na papíře určitě, ale je třeba vše ukázat na hřišti, vzchopit se a táhnout za jeden provaz," burcuje Mareček, který vzhledem ke spoustě absencí musel na Letné hrát stopera.

„Marodka je velká, třeba celá levá strana chybí. Sestavu lepíme, jak můžeme. Potřebujeme, aby se někdo uzdravil," poukazuje Hejkal.

„Před námi jsou zbylá tři utkání základní části. V neděli nás čeká těžký zápas s Jabloncem, který musíme zvládnout. Chceme se dát psychicky do pohody a vytvořit si co nejlepší pozici," avizuje kouč.