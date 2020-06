Na Strahově by se měli zamyslet, glosuje konec derby trenér Klokanů. Proske nechyboval, tvrdí komise

Zase sporný moment. A v hlavní roli v klání Klokanů se Spartou znovu sudí Zbyněk Proske. Jako ostatně na ligové i mezinárodní scéně v minulosti už mnohokrát Naposledy v šestnáctém podzimním kole, kdy zaúřadoval v duelu mezi Plzní a Libercem, kdy měl vyloučit domácího Hubníka, Nevyloučil a pykal za to. Do konce podzimu nepískal. V malém pražském derby u Botiče se stal hlavním protagonistou zase. Na jeho obranu je však třeba dodat, že tentokrát výrazným přičiněním pomezního rozhodčího Radka Kotíka.

Sparťan Bořek Dočkal poté, co Letenští vstřelili vítězný gól v derby s Bohemians.

Emoce po vstřeleném gólu Sparty během malého pražského derby. Hlavní rozhodčí Zbyněk Proske (uprostřed) a hráči Bohemians si měli co vysvětlovat

Kotík zvedl při akci Sparty pět minut před koncem praporek, takže Klokani nechali Dočkala hrát a centrovat před bránu, čehož využil střídající Tetteh ke vstřelení gólu. Jedinéího a tudíž vítězného.

Samozřejmě, že v Ďolíčku tenhle moment a vedoucí branka Sparty vzbudily vlnu emocí a vášní. Pochopitelně že Klokani cítili křivdu a zlost. Na pomezního, na hlavního sudího zrovna tak.

„Praporek jsem nahoře viděl, ale raději bych hodnotil fotbal. Nad situací ať se zamyslí někdo na Strahově," nechtěl se domácí kouč Luděk Klusáček ke spornému momentu vyjadřovat ani poté, co zápas skončil a největší vlna emocí opadla.

Trenér fotbalistů Bohemians Luděk Klusáček během utkání se Spartou.

Pravdou je, že Proskeho asistent Kotík praporek nad hlavou měl a postavení mimo hru signalizoval, i když se o ofsajd nejednalo.

Jisté už není, zda Proske hvízdl do píšťalky před vstřelením gólu, nebo až po něm. Píšťalku sice v ústech měl, ale ani videozáznam nebyl schopen dešifrovat, kdy do ní pískl.

„Praporek zvednutý byl, to jo, ale myslím, že rozhodčí nepískal. Tedy pískal až když byl míč v brance. A když to začal hlavní sudí řešit za pomoci VAR systému, doufal jsem, že to bude gól," glosoval situaci sparťanský kouč Václav Kotal.

Komise rozhodčích: Proske nechyboval V 83. minutě dosáhla Sparta branky po situaci, kdy asistent rozhodčího Kotík zvednutým praporkem signalizoval ofsajd hostujícího hráč Dočkala. Rozhodčí Zbyněk Proske správně nechal dohrát útočnou akci hostujícího družstva, které dosáhlo branky a zapískal až poté, kdy míč skončil v brance domácího družstva, Následně situaci kontroloval VAR Pavel Rejžek a doporučil rozhodčímu uznat branku, jelikož opakované záběry prokázaly, že se o ofsajd nejednalo a že hra byla přerušena až po dosažení branky. Branka byla tedy regulérní. Asistent rozhodčího zvednutím praporku hru nepřerušuje, hra je přerušena až písknutím rozhodčího.

Pochopitelně navýsost spokojený, že jeho tým vyhrál třetí zápas v řadě a upevnil si postavení v elitní šestce, která bude hrát v nadstavbě o titul a účast v pohárové Evropě.

„Přitom to byl zápas, který měl skončit 0:0. Sparta si sice nějaké závary vytvořila, ale do šance jsme ji nepustili. Pravdou sice je, že jsme chtěli hrát aktivněji a v závěru soupeře víc pozlobit, ale neudrželi jsme balon, a proto se dostávali pod tlak. Ale i tak to bylo utkání na dělbu bodů," shrnoval malé pražské derby domácí trenér Klusáček.

To kapitán Klokanů Josef Jindřišek na celou situaci jasný názor měl. „Ofsajd nedokážu posoudit, ale rozhodčí praporek nahoře měl. Kluky to ovlivnilo a přestali hrát. Nevím, kdy hlavní písknul, nedokážu říct, zda to bylo před tím, než gól padl, nebo až po něm, ale dokud není písknuto, má se hrát," vinil spoluhráče i sám sebe.

Emoce po vstřeleném gólu Sparty v malém pražském derby. Hlavní rozhodčí Zbyněk Proske a čtvrtá rozhodčí Jana Adámková mezi hráči a trenéry Bohemians.

„Každopádně to byl smolný gól a my se musíme z takovéto situace poučit. Prohráli jsme, máme nula bodů, přitom Sparta za celý zápas žádnou šanci neměla. Až na jednu spornou v samém závěru," lakonicky konstatoval Jindřišek a neházel přitom vinu na Proskeho, který má na kontě úletů a excesů už beztak až až.

Vzpomínaným zápasem mezi Plzní a Libercem počínaje a konče třeba jeho verdiktem ve čtvrtfinále evropského šampionátu sedmnáctek mezi Irskem a Nizozemskem před dvěma lety, kdy Irům vyloučil při penaltovém rozstřelu brankáře za to, že předčasně vyběhl. Tehdy se ovšem mohl ohánět tím, že dal na signalizaci svého asistenta.