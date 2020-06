Proske na asistenta tentokrát nedal, to pomezní Kotík způsobil zdviženým praporkem Chovancovi bolehlav

Po sobotním derby mezi Bohemians a Spartou se může Proske pro změnu bránit a hájit tím, že na pomezního Kotíka nedal, hosty nechal i přes zdvižený praporek signalizující ofsajd v akci pokračovat a Tettehův gól nakonec uznal.

Nikdo totiž nerozsoudí, zda si byl skutečně jistý, že se o postavení mimo hru nejedná, takže proto na asistenta nedal a do píšťalky hvízdl až poté, co míč doputoval do brány Klokanů, nebo zda do ní hvízdl už předtím.

Sparťan Bořek Dočkal poté, co Letenští vstřelili vítězný gól v derby s Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

Moment inkriminovaného hvizdu lze ex post těžko dešifrovat a určit, protože ani přímí aktéři zápasu nacházející se v oné chvíli v Proskeho blízkosti si tím nebyli a nejsou jistí.

„Určitě vím, že když jsem posílal míč, ke hvizdu nedošlo. Jestli se pískalo, když se míč kutálel do brány nebo až potom, to nevím. Hlavně jsem řešil, ať situaci zkontrolují, protože jsem měl vnitřní pocit, že o ofsajd nešlo. Opravdu jen pocit, jistě jsem to nevěděl," přiznával sparťanský kapitán Bořek Dočkal, který naservíroval Tettehovi přihrávku na vítězný gól.

Video mu dalo za pravdu. O postavení mimo hru se v žádném případě nejednalo, i když ho pomezní sudí zdviženým praporkem signalizoval.

Fotbalisté Bohemians se zlobí na rozhodčího během derby se Spartou.

„Zvednutým praporkem do toho vstoupil a pak to dopadlo, jak to dopadlo. Za mě hodně sporná situace, i když moudřejší budeme, až se na ni podíváme na videu," ukázal asistent trenéra Bohemians Erich Brabec také na pomezního Radka Kotíka.

„Kdybychom dohráli situaci na sto procent, dalo se gólu zabránit. Zvednutý praporek kluky stoprocentně ovlivnil, spolehli se na něj a přestali hrát. Ale pokud není písknuto, má se hrát," krotil vášně domácí kapitán Josef Jindřišek hledající chybu i ve vlastních řadách, byť na úlet pomezního rovněž upozornil.

Trenér fotbalistů Bohemians Luděk Klusáček během utkání se Spartou.

Komise rozhodčích v prohlášení, které vydala promptně už před sobotní půlnocí, ostatně také. I ona konstatovala, že asistent Kotík byl viníkem sporné situace a příčinou, proč u Botiče vzplálo tolik emocí.

Hlavně ve chvíli, kdy hlavní sudí Proske nejprve Tettehův gól odvolal, aby poté dal na sparťanského kapitána, celou situaci konzultoval s videorozhodčím Rejžkem a branku uznal.

Fotbalisté Sparty slaví gól v derby na hřišti Bohemians.

„Jakmile jsem viděl Bořka Dočkala u rozhodčího, věděl jsem, že je to špatné, protože na něj začal vyvíjet tlak," přiznal Klusáčkův asistent Brabec, že tušil, že ke změně verdiktu dojde.

Došlo.

Proske na signalizaci asistenta tentokrát nedal a Tettehovu trefu posvětil, takže na tapetě zůstal a zůstane jeho asistent.

Emoce po vstřeleném gólu Sparty během malého pražského derby. Hlavní rozhodčí Zbyněk Proske (uprostřed) a hráči Bohemians si měli co vysvětlovat

S nimi má po restartu ligy Chovancova komise rozhodčích vůbec problémy. Jak její šéf po odehraní tří kol v rozhovoru pro sport.cz přiznal, právě posuzování některých herních situací asistenty a jejich součinnost s hlavními rozhodčími mu způsobuje největší bolehlav.

Před sobotní půlnocí se v malém pražském derby postaral pomezní Kotík o ten dosud největší.