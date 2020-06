Devět sparťanských bodů během šesti dnů. Na Bohemce už to bylo na hraně, přiznává kapitán Dočkal

Ulevilo se mu. A moc. S kapitánskou páskou dovedl Bořek Dočkal v malém pražském derby v sobotním večeru u Botiče Spartu k třetí výhře v řadě, takže letenský plán prodrat se po ligovém restartu co nejrychleji do elitní šestice, na kterou bude v nadstavbě čekat boj o titul a účast v evropských pohárech, už dostal reálné kontury. „Z hlediska pohybu a fyzické náročnosti už to byl ovšem hodně hraniční,“ přiznával po partii, kterou právě po jeho akci rozhodla Tettehova trefa pět minut před koncem.

„Zásadní byl zápas v Karviné, kde jsme si už prostě nemohli dovolit ztratit body. Věděli jsme, se sezona se krátí, do konce základní části ligy už zbývá málo utkání a my potřebujeme v tabulce rychle vyskočit nahoru. Nebylo to lehké, ale situaci v Karviné jsme v druhém poločase zvládli, vyhráli a nastal menší zlom," rozebírá Bořek Dočkal proměnu svého týmu a devět bodů, které Sparta získala během šesti dnů.

Fotbalisté Sparty slaví gól v derby na hřišti Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

„Ale v sobotu na Bohemce už to bylo na hraně, protože jsme v hodně specifickém období, což se samozřejmě projevuje. Na kondici, pohybu... Těžko proto hodnotit hru a výkon, rozebírat, kdy se dalo nahrát lépe a jestli jsme měli být někde přesnější," přemítal nad průběhem střetnutí, v němž se Klokani od začátku zaměřovali na bránění a organizovanou defenzivu.

„Proto to také byl jiný zápas než předešlé. Neměli jsme totiž problém s přechodem na útočnou polovinu, což nám jindy soupeři nedávají zadarmo. Organizace hry Bohemky nám to dovolila. Proto bylo jednoduché se její půlku po pravé straně dostávat, jenže v posledních třiceti metrech jsme situace neřešili dobře. Celý poločas jsme sice drželi míč, ale vytvořili jsme si jen dvě pološance, a to je jednoznačně málo. Podstatné jsouale tři body, které nám dodají trochu klidu, důležité je i to, že máme na přípravu o den víc. I to dělá hrozný rozdíl," připomínal jednatřicetiletý letenský kapitán, jak moc při zběsilém ligovém tempu znamená čtyřiadvacet hodin navíc i pro odpočinek a regeneraci.

Sportovní ředitel Sparty Praha Tomáš Rosický během utkání 28. kola s Bohemians.

Sparta ho před středečním duelem s Opavou mít bude. A více klidu také, protože právě Dočkalova akce a gólová trefa Tetteha jí ho u Botiče zajistila.

„Za celý zápas jsme neměli gólovou šanci, protože jsme někdy moc spěchali a jindy byli nepřesní. A hlavně - Bohemka si šestnáctku a všechny situace hlídala. O Benjim jsem ale věděl, on si navíc zakřičel, takže jsem předpokládal, že tam někde bude," popisoval Dočkal akci, která pět minut před koncem vyvolala spoustu emocí i zkoumání u videa, neboť pomezní sudí Kotík signalizoval zdviženým praporkem postavení mimo hru.

Benjamin Tetteh ze Sparty (uprostřed) dává gól, který rozhodl derby s Bohemians. Vlevo je Daniel Köstl z Bohemians, vpravo brankář Bohemians Roman Valeš.

„Co se ofsajdu týče, těžko si situaci vybavuji. Určitě ale vím, že když jsem míč posílal, ke hvizdu nedošlo. Jestli se pískalo, když se míč kutálel do brány nebo až pak, to nevím. Hlavně jsem řešil, ať situaci zkontrolují, protože jsem měl vnitřní pocit, že ofsajd to nebyl. Jistě jsem to nevěděl, šlo o pocit," bylo Dočkalovi jasné, že musí hlavního sudího Proskeho přesvědčit, aby si vzal na pomoc videosystém VAR.

Video Tettehovu trefu posvětilo jako regulérní, takže Sparta si od Botiče odvezla odvezla tři důležité body a její šance na účast v elitní ligoé šestici má dvě kola před koncem základní části ligy opět reálnější kontury.