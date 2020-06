Naštvaný Svědík plísnil náhradníka Porcala. Nesmyslná chyba, dělá to pořád, zuřil

„Utkání rozhodla naše nemohoucnost a hlavně nesmyslná chyba Porcala. Kdyby tohle nedělal, ale on přesně takto rozehrává i na tréninku. Než šel na hřiště, tak jsem mu říkal, ať nedělá takové věci a pak se stane tady to. Je to od hráče hrubá nedisciplinovanost, že si to dovolí. Obzvláště, když ví, jak se na ty góly nadřeme," soptil Svědík.

A taky, že ano. Hosté měli v Opavě snad sedm vyložených šancí. S úspěchem je ale zahazovali Navrátil, Jurečka, který trefil tyčku, Petržela a po změně stran střídající Zajíc i Kohút. Brankáře Opavy Viléma Fendricha pokořil až Petržela. „Utkání se nám vůbec nepovedlo. Slovácko bylo jasně lepší a jen díky fantastickému Vildovi máme bod," uznal opavský trenér Jiří Balcárek.

Také on musel velmi brzy střídat. Zatímco Trmal odnesl střet s obráncem Rychlým poraněním kolena, mladý opavský stoper odjel na vyšetření do nemocnice po zásahu loktem do hlavy. Už v 67. minutě Balcárek vyčerpal všech pět možností ke střídání.

Zraněný brankář Slovácka Matouš Trmal opouští hřiště po střetu s Adamem Rychlým z Opavy.

Petr Sznapka, ČTK

„Chtěli jsme do hry přinést čerstvý vítr a být nebezpečnější dopředu. Nedařilo se nám bránit jejich náběhům. Z jedné strany Petrželou, ze druhé Navrátilem. Nedokázali jsme podržet balony, které jsme rychle ztráceli a valil se na nás jeden útok za druhým," vysvětloval opavský trenér.

„Takový zápas dlouho nepamatuji. Přišlo mi, že jsme nevěděli, jak bránit. Posouvali jsme se pomalu, byli jsme až moc pasivní a všude pozdě," popisoval Fendrich. „Chvílemi mi to připomínalo hru, kterou jsme předváděli s Plzní," usmíval se střelec gólu hostí. „Škoda jen, že jsme nebyli i podobně produktivní. Hráli jme docela dobře, dařilo se nám centry dávat do vápna, tam jsme měli ale malý tlak," zdůvodňoval pouze jeden gól v opavské síti Petržela.