Slavia - Plzeň 0:0 Plzeň po šesti prohrách v Edenu remizovala, slávistický marš za titulem tím ale nezastavila

Po šesti prohrách v řadě sice Plzeň uhrála v nejsledovanějším duelu celého jara v pražském Edenu bezbrankovou remízu, ta pro ni ovšem nic neřeší. Slávistický marš za obhajobou titulu tím totiž Guľovi svěřenci nezbrzdili, natož aby ho ještě zkomplikovali. Pražané si udrželi v tabulce osmibodové aktivum a po utkání, v němž měli k výhře vzhledem k vyloženým šancím Masopusta a Stanciua daleko blíž, mají navíc už dvě kola před koncem základní části ligy jistotu, že do mistrovské nadstavby půjdou z první příčky, a i druhý jarní zápas s Plzní budou hrát v Edenu.

Trpišovského taktika na soupeře platila. Hlavně proto, že jeho svěřenci od první minuty naplňovali příkaz, že musí být neustálém v pohybu, po celém hřišti plzeňské hráče vytrvale napadat a nedopřávat jim prostor a čas ke kombinačním akcím, jimiž v předchozích jarních zápasech rozebírali jednoho soupeře za druhým.

Trenérova receptura fungovala. A až překvapivě účinně. Středová řada hostů byla natolik paralyzována soustavným presinkem, že se Viktoria za celý první poločas vůbec nedostala ke svému fotbalu. A kdyby jen to, ztrácela spoustu míčů, u odražených byli Guľovi svěřenci pozdě, což se promítlo do bídné ofenzivy a bránění aktivních a s velkou chutí hrajících slávistů ještě víc.

Ani Trpišovský si určitě nepředstavoval, že se dostanou do tolika střeleckých příležitostí, kolik se jim jich hned do přestávky nabídlo. A nebyly jen tak ledajaké a už vůbec ne nahodilé, protože vitální a rychlý Tecl působil plzeňské defenzivě problémy, takže Stanciu stejně jako Masopust mohli z jeho akcí těžit. Střelu rumunského fotbalisty však v 17. minutě odvrátil Řezník, a když se v poslední minutě první půle dostal po Teclově výzvě do vůbec největší šance Masopust, zmařil jeho možnost gólman Hruška.

Lukáš Masopust ze Slavie a brankář Plzně Aleš Hruška.

Michal Kamaryt, ČTK

V součtu se dvěma střeleckými pokusy Provoda a ránou Bořila, která mířila nad, prostě výčet dokumentující, že ve šlágru šlágrů měl obhájce titulu evidentně navrch. Vždyť Plzeň se zmohla na jedinou pořádnou střelu, která ovšem mířila vedle. Gólman Kolář se sice v ten moment na spoluhráče hodně rozčiloval a vyčítal jim, že nechali Čermáka vypálit, ale jinak jim nemohl nic zazlívat. Slávistická obrana totiž pracovala bezchybně.

I proto promlouval Guľa během přestávky svým svěřencům do duše, což se po změně stran projevilo. Výrazně zvýšenou aktivitou, vysunutým presinkem, větší odvahou a chutí útočit. Beauguel měl hned v úvodu první příležitost, kterou ale domácí zblokovali, pár minut poté se francouzský legionář vyčítavě díval po sudím Fraňkovi, neboť se v šestnáctce poroučel k zemi s přispěním Bořila a měl pocit, že by se měla pískat penalta. Videosudí ale jeho domněnku nepotvrdil.

A protože po hodině hry tváří v tvář výtečnému Hruškovi selhal v obrovské šanci Stanciu a sedm minut nato mířila na druhé straně Čermákova hlavička těsně vedle domácí brány, dospěl duel dvou nejlepších ligových celků k bezbrankové remíze.

A to přesto, že Plzeň v samém závěru v hustém lijáku ve snaze strhnout výhru na svou stranu víc riskovala a domácí kouč naopak zkusil nasadit žolíka Mussu schopného i během několika minut na hřišti zápas rozhodnout. To se ale nestalo.