Terminátor Řezníček odmítl marodku a vstřelil už tři branky. Raději by ale body

„Tehdy jsem při předzápasovém tréninku blbě došlápnul, v kotníku mi křuplo a musel jsem na vyšetření, které odhalilo prasklinu na kloubní jamce v kotníku. Doktor mi nedoporučil hrát," vypravuje Řezníček, který začátek sezony prožil v belgickém Lokerenu.

Prognóza zněla minimálně čtrnáct dnů bez fotbalu a bez tréninku. „Zkusil jsem rozcvičku před soubojem s Libercem. A nějak to šlo. Bylo mi blbé ležet na masérském stole, když bych zřejmě mohl hrát. Tak jsem se kousnul a šel hrát. Teď už bolest ani necítím," říká Řezníček, jenž trefou přispěl k výhře nad Libercem, následně vstřelil první branku při remízovém souboji s Opavou a obstaral i jediný zásah Teplic v nedělní bitvě s Jabloncem. Jenže ten na body nestačil. „Všechny svoje góly bych vyměnil za body, které nemáme," posteskne si v narážce na bídnou bilanci Severočechů.

Hráči Jablonce se radují z gólu, uprostřed autor gólu Miloš Kratochvíl.

Ondřej Hájek, ČTK

Z pěti zápasů po restartu uhráli jen čtyři body. „Chceme se utrhnout bodově od úplného dna tabulky, ale nedaří se to. Proti Jablonci jsme hráli dobře, ale stejně máme nulu, což je na psychiku hrozné. Musíme se nějak oklepat a jít dál. Nedělní výkon je příslibem," věří Řezníček, že s totožným přístupem se jeho tým nemusí bát o záchranu.

„Jde o otázku osobního přístupu. Proti Jablonci jsme bojovali jako tým. Tak to má být pokaždé. Nevím, proč to tak není," krčí rameny v narážce na fakt, že proti Bohemians, Spartě či Opavě nasazení Severočechů nebylo stoprocentní.

„Proti Jablonci jsme přežili penaltu a sahali po bodu. Ale opět jsme inkasovali laciný gól, místo abychom příznivý stav udrželi. To prostě musíme zvládnout i za cenu faulů," připomíná Řezníček ztrátu už z předešlého domácího duelu s Opavou.

Hráči Teplic diskutují s rozhodčím kvůli penaltě.

Ondřej Hájek, ČTK

Sám mohl v neděli mít po utkání ještě lepší brankovou bilanci. Hned v první minutě pálil ve vyložené pozici mimo. „Zakončoval jsem levačkou ve sprintu. Pro praváka je těžké tohle uklidit, ale pochopitelně se to dá," posteskne si. Pak z přímého kopu po zemi propálil zeď, jenže Hrubý dokázal míč nohou vyrazit. „Smůla. Kdyby měl stejnou situaci soupeř, při našem jarním rozpoložení by balon skončil za Grigarovými zády. Nám štěstí nepřeje," lamentuje Řezníček.

Vzápětí měl tutovku, když mu Hrubý sklepnul k nohám centrovaný balon. Jenže teplický útočník pálil do nebes. „Chtěl jsem dávat míč nahoru," vysvětluje. Rychle po obrátce využil nabídnutou šanci na reparát. A dostal ještě jednu šanci po centru Kučery: hlavičkoval přesně do šibenice. Nebylo co vyčítat. Pár desítek fanoušků už zvedalo v euforii ruce, jenže brankář Hrubý skvostným skokem balon vyškrábnul.

„Zase chybí kousek štěstí. Projevuje se i fakt, že nejsem úplně v pohodě. Celková situace na nás doléhá, nemáme ani potřebné štěstí. Ale je naším úkolem se s tím porvat," burcuje před cestou do Českých Budějovic a následném domácím souboji s poslední Příbramí.