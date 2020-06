Naše výkony gradují, fanoušci by nás ke gólu dotlačili, ujišťuje explzeňský slávista

Sešívaným úvod jara nevyšel. Konfrontace s rozjetým rivalem, který pod novým koučem Guľou až do neděle neztratil ani bod, potvrdila, že Slavii vynucená pauza pomohla.

„Proti Plzni jsme určitě podali náš nejlepší jarní výkon. Naše výkony gradují, stále se sehráváme a daleko více si věříme. Čím dál tím lepší a já hlavně doufám, že to tak bude i pokračovat a naše výkony budou mít ještě vzestupnou tendenci," libuje si mladý Lukáš Provod.

Jarní marš Viktorie zatím řídilo trio středových hráčů Bucha, Kalvach, Čermák. V Edenu ovšem pohořeli.

„Intenzivně jsme se na jejich zálohu připravovali. Snažili jsme se být neustále blízko u nich a tím je vynulovat. Myslím, že se nám to povedlo, záměr jsme splnili, což snad bylo na hřišti vidět," cení si Provod.

Příznivci byli slyšet až na hřiště

Sám zahodil jednu z šancí červenobílých. Podstatné však je, že Plzeň zůstala v tabulce na distanc. Slavia má klid do závěru sezony.

„Zvládli jsme zápas jara. Byl mediálně určitě zajímavý, ale my musíme pokračovat. Čeká nás utkání v Ostravě, kde budeme chtít brát tři body a přiblížit se k našemu cíli," plánuje záložník.

Reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý (vpravo) a jeho asistent Jiří Chytrý (vlevo) v hledišti před utkáním Slavie s Plzní.

Michal Kamaryt, ČTK

Fanoušci nemohou na stadion, a tak fandili sešívaným aspoň za branami.

„Jejich podpora byla na hřišti určitě cítit. Už při nástupu nám fandili. Bylo slyšet, že jich je tam hodně. Obrovsky nám pomohli," děkuje nejvěrnějším příznivcům.

Slávisté jsou přesvědčeni, že fanoušci na tribunách mohli šlágr převážit na jejich stranu.

„Jednoznačně. Nebýt opatření, bylo by vyprodáno, celý zápas by nás fanoušci podporovali a byli by možná rozhodujícím dvanáctým hráčem, který by nás dotlačil ke gólu," poukazuje Provod, jak moc fanoušci šampionům chybí.