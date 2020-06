Exsparťan mohl Slavii setnout, ale neuspěl. Titul ještě Plzeň nevzdává

Je odchovancem Sparty, v níž prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Skalp Slavie by měl pro něj sladkou příchuť, a právě Aleš Čermák měl v Edenu největší šanci Plzně. Gól však nedal ani on, v 67. minutě hlavičkoval těsně vedle, a tak fotbalisté Viktorie dál ztrácejí na lídra osm bodů. „První moment jsem si říkal, že by míč mohl do brány spadnout, dobře jsem ho trefil. Ale jak spadl o zem, stočil se ven. Škoda, protože zápas by byl hned jiný,“ lituje Čermák po bezbrankové remíze.