Trpišovský vyřadil klenot Plzně ze hry. Fotbalový bohém bude muset vycenit zuby

Narazila kosa na kámen. Viktoria od začátku jara nabrala úžasné tempo, pod novým koučem Guľou zatím neztratila ani bod.

Ligou mistrů ošlehaná Slavia si na zadek nesedla. Prodala zkušenosti z velkých podzimních bitev na evropské scéně a remíza jí hraje do karet. S osmi body k dobru má další titul na dosah.

🎙️ | Nerozhodný výsledek 0:0 proti @fcviktorkaplzen a výkon svého týmu hodnotí trenér sešívaných 🧢 Jindřich Trpišovský. #slaplz



Do hlavní role se znovu obsadil trenér Jindřich Trpišovský se svým štábem. Plzeň na jaře vládla především díky středové trojici Bucha, Kalvach, Čermák. Celý trojlístek si říkal o Šilhavého pozornost. Jenže v Edenu neuspěl. Slavia ho de facto vyřadila ze hry.

Trpišovský proti Plzni složil střed pole z čipernějších hráčů. Holeš se Ševčíkem dostali přednost na úkor dvojice Traoré - Takács, přestože tím Slavia ztratila částečně sílu a výšku při standardních situacích.

Zase trefil ideální sestavu

„Pohyblivost typologicky pasovala na střed Plzně. Slávisté vysoko napadali, Plzeň se nedostala do hry a na míč, jak je zvyklá. Rozehrávka pod tak vysoko vysunutým napadáním je složitě proveditelná, tím spíše, když odražené míče sbírala Slavia, která účinně pokryla střed hřiště," vyzdvihuje taktický tah trenér Miroslav Koubek, který v minulosti vedl jak Slavii, tak Plzeň.

Stanislav Tecl ze Slavie a David Limberský z Plzně.

Michal Kamaryt, ČTK

Trpišovský zkrátka znovu trefil ideální sestavu. Proto do ní nechtěl sahat a na střídání čekal až do posledních minut.

„Úkolů, které hráči před zápasem dostali, bylo skutečně hodně a byly náročné a složité, proto jsem nechtěl do složení zasahovat. Mohlo to narušit náš herní systém, což jsem nemínil dopustit. A navíc všichni hráli dobře, a já proto čekal, až jim dojdou síly. Masopust, Tecl a další však vydrželi prakticky až do konce," poukazuje kouč sešívaných.

Nepřinesl přidanou hodnotu

Někteří experti soudí, že Bucha, Kalvach a Čermák již do národního týmu dorostli. A ve světle jejich vzestupu je markantní pád Jana Kopice. Po Guľově příchodu vypadl ze základní sestavy Viktorie. A když měl na Slavii hru oživit jako žolík z lavičky, jenom kouče namíchl.

„Poslali jsme na hřiště hroťáka i křídlo a měli připravené i další hráče. Jenže třeba Honza Kopic nenaskočil do utkání dobře, měl přinést úplně jinou přidanou hodnotu," kritizuje Adrian Guľa adresně.

Kopic jezdil v poslední době na reprezentační srazy pravidelně, loni nastoupil do pěti z deseti utkání nároďáku.

Jan Kopic z Plzně při utkání s Olomoucí.

Vlastimil Vacek, Právo

Jeho silnější stránkou je ofenziva. Je technicky zdatný, chytrý, umí obejít hráče jeden na jednoho. Je gólový, umí se dostat do střeleckých pozic. Nicméně defenzivní povinnost někdy není splněna na sto procent.

Kovařík teď má přednost

Koubek vedl Kopice v Plzni jen krátce, následně se potkávali u reprezentace. Zkušený trenér ho považuje za jednoho z nejlepších útočných hráčů na českých hřištích.

„Dostal se teď trošku na druhou kolej, ztratil pozici kvůli Kovaříkovi, který je rovněž velice kvalitní. Aktuálně navíc dává branky a nahrává na ně. Hraje vážně velice dobře," připomíná kouč, který před pěti lety dovedl Viktorku k titulu.

Kopic samozřejmě má co nabídnout. „Moje mínění o jeho útočné kvalitně je velmi vysoké. Honza je nicméně trošku fotbalový bohém. Nikdy nebude totální z pohledu fyzického výkonu, že by jezdil s vyceněnými zuby," všímá si Koubek.

Guľovi evidentně Kopicovo bohémství vadí, proto víc sází na jiné. A pokud se zkušený záložník bude chtít udržet nejen v základní sestavě, ale také v reprezentaci, asi mu nezbude než přece jen vycenit zuby a jezdit...