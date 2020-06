Liberec řeší stopery. Možná oprášíme řeckou variantu s liberem, směje se kouč

Liberecký kouč Pavel Hoftych musí v předposledním kole základní části v Příbrami improvizovat. A to hodně, neboť Slovanu shodou okolností chybí kompletní střed obrany. Za osm žlutých karet stojí kapitán Ondřej Karafiát, za vyloučení v utkání s Mladou Boleslaví (2:2) pyká Taras Kačaraba a třetí stoper modrobílých Matěj Chaluš je dlouhodobě na marodce kvůli problémům s třísly.

„Jde o hodně netypickou situaci, když vám všichni tři stopeři chybí, ale musíme se s tím poprat. Alternativy máme. Je možný, že trochu pozměníme i herní systém a oprášíme řeckou variantu z mistrovství Evropy se stoperem liberem," usmál se kouč Liberce Pavel Hoftych s připomínkou EURO 2004, kde libera úspěšně využil kouč Řeků Otto Rehhagel.

Ve středu v Příbrami však půjdou úsměvy stranou. Slovan bude na hřišti posledního týmu tabulky hájit před dotírajícími soupeři v čele s Jabloncem a Spartou třetí místo. „Bude to trošku složitější, protože nebudeme mít ani jednoho stopera. Uvidíme, co tam trenér poskládá. Jsou tady další kluci, kteří čekají na šanci, takže to bude na nich," poznamenal gólman Severočechů Filip Nguyen.

Brankář Slovan Liberec Filip Nguyen

Vlastimil Vacek, Právo

Liberecký trenérský štáb může do středu obrany stáhnout levého beka Jana Mikulu, který pravděpodobně opět natáhne kapitánskou pásku. A ze středu zálohy defenzivního Kamsa Maru. První však v této sezoně nastoupil jako stoper v pěti případech, druhý dokonce jen dvakrát. V patnácti zápasech totiž Slovan nastoupil se stoperskou dvojicí Karafiát-Kačaraba. „Ještě jsou s námi v kádru stopeři z béčka Miroslav Dvořák a Radim Černický. Máme šikovný kluky. Věřím, že s kolegy najdeme optimální variantu," podotkl Hoftych.

Na zápas s Příbramí mu zamotal hlavu především Taras Kačaraba, jenž minulý zápas s Mladou Boleslaví nedohrál. „Jeho beru jako zkušeného hráče a pokud už má jednu žlutou kartu, nemůže si nechat dát druhou za tahání za dres u lajny. Bylo to zbytečné a výrazně nám tím situaci zkomplikoval," zlobil se Hoftych.

Nejistý je rovněž start krajních obránců Matěje Hybše a Michala Fukaly. „Už s námi trénují," doplnil kouč Slovanu. Liberec je v tabulce třetí jen díky lepšímu skóre před Jabloncem a čtyři body před sedmým Slováckem. V případě triumfu na půdě poslední Příbrami si tak může definitivně zajistit první šestku a boj v nadstavbě ve skupině o titul.