Plzeň - Zlín 3:0 Plzeň tentokrát bez lesku, přesto s přehledem vyhrála a snížila manko na lídra

Trenér Adrian Guľa vzhledem k nabitému programu protočil sestavu, oproti nedělnímu šlágru se Slavií v ní udělal čtyři změny. Například nejproduktivnější muž české ligy Bucha začal na lavičce, naskočil až do druhé půle na úkor Čermáka. Zkušený Limberský dostal volno úplně.

Žádný uragán na úvod domácí nepřevedli. Poprvé zahrozili až po čtvrthodině, kdy proti hlavičce Beauguela z malého vápna předvedl parádní zákrok Rakovan.

Krátce poté po úniku Kayamby hlavičkoval zblízka Čermák do boční sítě. V 21. minutě měl druhou tutovku Beauguel, naložil s ní ovšem podobně jako s první. Tentokrát ze čtyř metrů překopnul odkrytou branku. Západočeši proměnili až třetí velkou příležitost. Kopic prošel lehce středem obrany a levačkou propálil Rakovana.

Kopic se za pár chvil změnil v nahrávače: po úniku po levé straně předložil na malé vápno Beauguelovi, který se už napotřetí nemýlil - 2:0. Pro 28letého útočníka to byla první trefa proti bývalému klubu, ze kterého do Viktorie v zimě 2019 přestoupil. Do přestávky dostal míč do zlínské sítě ještě Kovařík, po konzultaci s videorozhodčím ale hlavní arbitr gól odvolal. Podle jeho názoru zahrál Kovařík rukou, byť ten k němu jasně gestikuloval, že se míče dotkl hrudí.

Mrzet to domácí nemuselo, i tak dokráčeli k dalšímu vítězství. Byť ve druhém poločase ubrali a Zlín byl několikrát blízko kontaktnímu gólu. Nakonec triumf v nastavení pečetil Havel.