Skupina o Evropu? Pro nás je to velký úspěch, tvrdí kouč fotbalistů Bohemians Klusáček

Rychlý Pulkrabův gól a vyloučení domácího Petržely po naprosto zbytečném faulu už na konci úvodní čtvrthodiny výrazně nahrály fotbalistům Bohemians 1905 v předposledním utkání základní části první ligy na Slovácku. Pražané nakonec zvítězili 2:1 a definitivně si zajistili účast v nadstavbové skupině o Evropu. S ní se bude muset pravděpodobně spokojit i hradišťský tým, jehož šance na elitní šestku notně poklesly. Nemusí mu ve třicátém kole stačit ani případná výhra nad Spartou, souběžně by musely zaváhat Ostrava a Budějovice.

„Bohužel jsme první důležitý krok, jímž jsme chtěli nakročit do elitní skupiny, nezvládli," stýská si obránce Slovácka Jan Juroška. „Na začátku jsme promarnili dvě nadějné situace, a potom přišel gól, vyloučení, a ještě další gól v naší síti. Řekli jsme si, že se musíme semknout, abychom si neutrhli ostudu. To se nám povedlo, postupně jsme se dostali zpátky do zápasu. Před pauzou jsme snížili na 1:2 a na konci utkání jsme sahali po remíze. Jenže vyrovnat se nám nepodařilo, a tak je veškerý vynaložený efekt nula," štve ho.

Také hradišťský kouč Martin Svědík dobře ví, že důležitý duel hodně ovlivnila nepovedená úvodní pasáž jeho mužstva. „Červenou kartu Milana Petržely nechápu. Nenacházím pro ni žádné polehčující okolnosti. Vždyť v té době ještě nebyly na hřišti žádné velké emoce. Oslabil nás nejen v zápase s Bohemkou, ale i v dalších utkáních, protože ho trest určitě nemine. Přitom jde o hráče, který by nás měl táhnout. Potřebujeme ho na hřišti, kvůli jeho nedisciplinovanosti ho ale teď budeme postrádat," mrzí Svědíka.

Petržela musel předčasně ze hřiště kvůli faulu na pronikajícího Jana Vodháněla. „Píchl jsem si kolem něj balon, a najednou jsem dostal předloktím do obličeje. Záhy jsme hráli přesilovku, což bylo pro další průběh střetnutí klíčové. Cestu za vítězstvím jsme si polevením trochu zkomplikovali, ale tři body jsme si odvezli, a už jistě víme, že si v nadstavbě zahrajeme prostřední skupinu," netají radost Vodháněl.

Fotbalista Jan Vodháněl z Bohemians a jeho bolestné gesto.

Dalibor Glück, ČTK

Trenér Bohemians Luděk Klusáček to považuje za velký úspěch. „Naše výkony šly v průběhu sezony postupně nahoru, navíc nás nepronásleduje takové množství zranění jako na podzim. Skupina o Evropu nám bude slušet," tvrdí.

Svůj celek pochválil po zápase na Slovácku za vynikající úvod. „Zhruba po půlhodině jsme ale bohužel nechali domácí trochu nadechnout a ve druhé půli jsme se proti soupeři, který hrál jen v deseti, obávali o výsledek. Třásli jsme se až do poslední minuty, ale všechno naštěstí dobře dopadlo, a my máme pro zbytek sezony klid," oddechl si Klusáček.