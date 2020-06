Slavia v Ostravě dvakrát inkasovala z rohu. Byly to laciné branky, pěnil Trpišovský

Brankář Ondřej Kolář poprvé po restartu ligy dostal gól a hned z toho byla ztráta bodů. Slavia v Ostravě dvakrát vedla, podruhé šla do vedení v 94. minutě, přesto nedokázala zvítězit. V sedmé minutě nastavení Baník podruhé v utkání udeřil z rohu a Stronati hlavou srovnal na konečných 2:2. Už jistý vítěz základní části Slavia má po druhé remíze v řadě na druhou Plzeň náskok šesti bodů. Baník se před závěrečným kolem základná části udržel v první šestce.

„Měli jsme ten zápas ve svých rukou a hloupě jsme inkasovali. Dneska jsme nehráli jako zkušené mužstvo. Nehráli jsme jako o titul. Nikdo si nevážil šance nastoupit. Usnadnili jsme jim to, oni toho využili,“ zlobil se brankář Slavie Ondřej Kolář.

Všechny čtyři góly se vešly do pouhých šesti minut utkání. Jako první udeřila ve 14. minutě Slavia, konkrétně Stanciu, který po faulu Filla zvolil místo centru z velkého úhlu přímou střelu a dokonale tím zaskočil brankáře Laštůvku, který na přesně umístěný balon k bližší tyči nedosáhl.

O tři minuty později bylo poprvé v utkání srovnáno. Na roh Potočného si na zadní tyči počíhal nehlídaný Svozil a s nečekanou šancí si také poradil náramně. Nezmatkoval a balon procpal do branky mezi Kolářem a tyčí.

„Věděli jsme, že Baník ve standardkách bude mít převahu. Mají skvělé exekutory i takové ty vápnové hráče, jako je Procházka, Stronati, Smola, Fillo, Potočný a nakonec i Svozil, který tam po tom prvním rohu vyplaval úplně sám. To byla obrovská chyba,“ poukázal trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Byli jsme pod tlakem, přiznal Kozel

Ve druhém poločase se hrálo téměř výhradně na baníkovskou branku. „Nelíbil se mi především vstup do druhé půle, začali jsme strašně pasivně a staticky. Oni tam vystřídali rychlé hráče, vlezli na nás a my jsme se do hry moc nedostávali. Nepomohla nám ani ta první střídání, abychom byli silnější na balonu nebo nebezpečnější. Byli jsme pod tlakem, ale defenziva fungovala celý zápas,“ hodnotil trenér Baníku Luboš Kozel.

Ostravský obranný val pracoval dlouho bez chybičky a slávisté marně hledali cestu k brance. „Ve druhém poločase jsme hodně zlepšili pohyb, ale tím, že Baník bránil v deseti za míčem, tak jsme hráli furt do plné obrany a měli si více chystat pozice z druhé vlny, kde byla větší šance uspět než po centru,“ vykládal Trpišovský.

V 94. minutě přesně tenhle recept vyšel a Masopust se trefil z druhé vlny skvěle. Ani tenhle úder ale baníkovce do kolen nesrazil. Na odpověď stačily domácím znovu pouhé tři minuty.

Rohový kop Baníku v 97. minutě zápasu, ze kterého padl vyrovnávací gól na 2:2. Mezi hráči Slavie je autor gólu Patrizio Stronati z Ostravy.

Jaroslav Ožana, ČTK

V sedmé minutě nastavení přišel úplně poslední roh v utkání a mohutný výskok Stronatiho, který hlavou poslal balon nechytatelně do branky. „Šel tam i Lašty (Laštůvka) a myslím, že tam šel velice dobře, protože to měl skoro na hlavě. Možná i díky němu tam pak byl Zio (Stronati) skoro sám,“ radoval se Kozel.

„Přišli jsme o dva body způsobem, jakým jsme o ně přišli. Dvakrát jsme se dostali do vedení a velmi rychle o něj pokaždé přišli po situacích, které se nám staly poprvé v sezoně. Byly to laciné góly. Minule jsme hráli výborně, ale nevyhráli jsme. Proti Baníku jsme tak dobří nebyli, přesto jsme dvakrát vedli a zápas ztratili. Dva body ze dvou zápasů je málo na můj vkus,“ připustil trenér Slavie.