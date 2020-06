Tohle je Slezsko, nikomu tady nedáme nic zadarmo, burácel hrdina posledních vteřin Stronati

Už to s Baníkem vypadalo hodně zle. Když poslal Lukáš Masopust Slavii v 94. minutě podruhé do vedení, zdálo se, že je to definitivní. O tři minuty později si ale na úplně poslední rohový kop v utkání nejvýše naskočil Patrizio Stronati, nekompromisním trknutím pokořil brankáře Koláře a zařídil remízu 2:2.

Baníkovci podruhé za sebou nastoupili v černých dresech. Jednak proto, že v nich v Olomouci zvítězili a také proto, aby uctili památku v minulém týdnu zesnulého bývalého brankáře Baníku a poté dlouholetého klubového funkcionáře Jaroslava Jánoše.

Ve druhém poločase vás Slavia hodně svírala. Je to vydřený bod?

Slavia byla lepší na míči, my jsme ale dobře bránili a snažili se chodit do brejků. Měli jsme v prvním poločase nějaké příležitosti, ale spíše jen tak po šestnáctku. Druhý poločas byl soupeř opravdu lepší, ale hráli jsme poctivě, dobře bránili a to se vyplatilo.

Po druhém gólu Slavie to už s vámi moc dobře nevypadalo, viďte?

Vždycky musíte věřit. Dokud sudí nepískne konec, pořád je malá šance s utkáním něco udělat. Dokud nepískne, tak věřím vždycky.

Oba góly jste dali z rohových kopů. Cítili jste, že tohle je zbraň na Slavii?

Byli jsme na tohle nachystaní, První roh byl nacvičený, při druhém jsme tam naběhli všichni a bylo to buď, anebo. Bylo štěstí, že mi to spadlo na hlavu.

Slavii jste téměř nepustili do šance. Dobrá práce defenzivy?

Slavie má vpředu velkou kvalitu, je efektivní. I dneska dala ze dvou střel dva góly. Důležité bylo, že jsme všichni hráli poctivě, počínaje útočníky až po gólmana. Skvěle jsme to odbránili, i když jsme byli několikrát hodně zataženi. Porvali jsme se s tím, snad bude trenér spokojený. Přestože jsme dva góly dostali, tak jsme i dva dali.

Rozhodčí rozdal dvě červené a deset žlutých karet. Proč bylo utkání tak vyhecované?

O kartách mluvit nebudu, ale tady jsme doma my, tady je Slezsko. Slavia musela pocítit, že jsme tvrdí, nikomu tady nenecháme nic zadarmo. Emoce k fotbalu patří, škoda, že na stadionu nejsou lidi, ty emoce i úroveň fotbalu by ještě zvedli. Diváci byli za stadionem, je to skvělé. Ale chtělo by to, aby jich aspoň pět tisíc bylo na tribuně, protože bez nich je atmosféra a fotbal o ničem.

Jiří Tomaškovič, Sport.cz, Právo