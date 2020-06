Dostal jsem koblihy a jel jsem, říká k rychlému přesunu z Prahy do Opavy Kováč

Není trochu riskantní začínat trenérskou kariéru šest kol před koncem ligy a navíc u posledního týmu tabulky?

Tak to vůbec neberu. Narodil jsem relativně kousek od Opavy (v Šumperku - pozn. aut.) a beru to jako velkou šanci, obrovskou výzvu. Neváhal jsem nad opavskou nabídkou ani chvilku. Situace sice není růžová, ale věřím, že to můžeme zlomit. Uděláme všechno pro to, abychom první ligu v Opavě zachovali.

Probíhaly námluvy s Opavou delší dobu, nebo to byl nečekaná nabídka?

Už po zápase s Bohemkou, kdy to výsledkově nevyšlo, jsme byli osloveni (Kováč povede Opavu společně s Aloisem Skácelem - pozn. aut.), zda bychom se nebránili případné spolupráci. Zprvu šlo jen o oťukávání s výhledem do dalších sezon, ale nakonec se to upeklo tak, že jsme tady už nyní.

Bral jste při rozhodování, zda nabídku přijmout, aktuální postavení Opavy?

Vůbec. Bral jsem to tak, jak to je. Původně jsme sem měli přijít až po sezoně. I kdyby byla druholigová. Po domácím utkání se Slováckem, které se nevydařilo, se všechno urychlilo.

Zvládnete první ligu v Opavě udržet?

Šance stále je. Máme před sebou šest zápasů a musíme udělat pro záchranu vše, co umíme. Opava do první ligy jednoznačně patří – ať už stadionem nebo fanouškovskou základnou. V záchranu věříme, jinak bychom tu nebyli.

Jak vnímali váš přesun z Prahy do Slezska doma?

Manželka mi to přeje, dobře si uvědomuje, že je to pro mě velká šance. Dostal jsem koblihy na cestu a vyrazil.

Radoslav Kováč a Andrea Stramaccioni (vpravo) na archivním snímku z tréninku Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Premiéru si odbudete v neděli v posledním utkání základní části proti Českým Budějovicím. Co od týmu očekáváte?

Předně se oba moc těšíme. Klukům musíme dodat především sebedůvěru a zvednout sebevědomí. Hlavní je, aby uvěřili tomu, že to můžeme dokázat. Nemyslím si, že Opava patří na poslední místo. Proto věřím, že to dobře dopadne. Chvění tam bude, ale věřím, že se dobře připravíme. Kluci na Spartě odehráli dobrý zápas a z toho si musíme vzít jen pozitiva.

Hrát budete hned od prvního utkání o hodně. Opava je poslední a hrozí ji pád do druhé ligy. Jste na to připravený?

Pod tlakem jsem dělal poslední čtyři roky ve Spartě. Navíc šlo o neúspěšné období, takže tlak byl obrovský. Teď si ho nepřipouštím. Budeme pracovat, jak nejlépe dovedeme. A zda budeme úspěšní, si můžeme říct za měsíc.

V týmu je váš kamarád a bývalý spoluhráč Pavel Zavadil. Bude vaší prodlouženou rukou?

Začínali jsme spolu před lety v Olomouci, známe se dlouho a samozřejmě je dobře, že ho tu mám. Ale není to jen o něm. V týmu je i Žiďas (Jan Žídek), Schaffa (Jan Schaffartzik) a další kluci, kteří jsou tady dlouho. Musíme jet na jedné vlně všichni, rozběhnout tady buldozer a prostě jet!