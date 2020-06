Hoftych těžko kousal prohru v Příbrami, do Evropy má ale Liberec pořád dvě cesty

Po posvícení bývá... Víte co. Liberec po slavném vítězství v Podještědském derby nad Jabloncem vzápětí ztratil dva body remízou s Mladou Boleslaví a v Příbrami dokonce prohrál. Kouč Pavel Hoftych byl v deštěm zkrápěné Příbrami chvílemi rozpálený do běla. Zlobil se na svoje hráče, sudí a odnesl to i jeho protějšek Pavel Horváth. Po utkání už měl ale normální provozní teplotu. A hledal na situaci, kdy Slovan klesl ze třetí na pátou příčku, i pozitiva.

„Jsme rádi, že máme jistotu elitní nadstavbové skupiny bez ohledu na poslední zápas s Baníkem. Můžeme ho vzít jako boj o body v další fázi ligy. Co bychom za současné postavení dali po nevydařeném ligovém podzimním startu," říkal s uspokojením.

V obraně Severočechů nezůstal kámen na kameni. Karafiát s Kačarabou se vykartovali, Chaluš, Hybš a Fuklala jsou zranění. Zbyli jen krajní beci Koscelník s Mikulou, místa stoperů zaujali záložníci Hromada a Mara.

„Výsledek hodně ovlivnil úvod utkání. Chvíli nám trval, než jsme se vyrovnali s vynucenými změnami v sestavě, bylo jich moc. Navíc těžký terén nahrával hře domácích. V nakopávání míčů jsou mistry. Srovnali jsme se tak nějak až po druhém inkasovaném gólu. Snažili jsme se pak ještě výsledek otočit, nějaké možnosti jsme měli, ale rozhodl ten nevydařený začátek. Pozitivem byl výkon mladého Kristiana Michala," konstatoval.

Do utkání s Ostravou bude z absentujících zadáků k dispozici jen Kačaraba. „Do Evropy máme pořád dvě cesty. Přes nadstavbu a domácí pohár, věřím, že jednu využijeme," pravil už optimisticky Hoftych.

Michala uklidnila kabina

Devatenáctiletý Kristian Michal měl těžkou premiéru. Na promáčeném trávníku, před poslepovanou obranou. Debut ale zvládl velmi dobře. „Že bych mohl v Příbrami nastoupit, jsem se dozvěděl už po zápase s Mladou Boleslaví, pak jsem se tedy podle toho chystal. Před utkáním jsem byl ale stejně trochu nervózní. Kabina mi pomohla a bylo to lepší," přiznal.

„Bylo to pro mě těžké utkání, alespoň vidím, v čem mám ještě nedostatky. Například bych měl více presovat a udržet větší klid při rozehrávce. V zápase nám chyběla koncovka. Nějaké šance jsme měli, ale nedokázali jsme je proměnit. Obvykle máme stabilní stoperskou dvojici, která hraje výborně. V utkání s Příbramí to bylo těžší a mohlo se to podepsat na výkonu. Doufám, že brzy dostanu další šanci," přál si talentovaný záložník.

Jediný gól Slovanu dal mnohem zkušenější Jakub Pešek po hrubce domácího Mihaila Cmiljaniče. „Šel jsem za balónem, čekal jsem, že by mohl propadnout nebo hráč na těžkém terénu udělat chybu. To se také stalo, pak už jsem šel sám na gólmana a dal jsem mu to mezi nohy," popsal svoji trefu.

Na vynucené změny se nevymlouval. „Na zápas jsme se pečlivě připravovali, ale nezvládli jsme ho. Od začátku na nás domácí vletěli agresivně, sice jsme s tím počítali, ale včas jsme se tomu nepřizpůsobili. Když měla Příbram šance, tak je proměnila. My jsme měli náznaky, které jsme ale nevyužili. Imad Rondić trefil břevno, Alexandru Baluta tam měl taky šanci, já jsem pak jednu využil. Proto zápas skončil 2:1. Druhý poločas ani nevím, jak mám hodnotit, takovou druhou půli jsem snad ještě nezažil. Bylo těžké se do něčeho dostat, zápas byl hodně o soubojích," zhodnotil duel s tím, že důležité jsou jistota první šestky a naděje na postup v domácím poháru.