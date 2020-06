Teplice? Hezké vzpomínky, ale žádná nostalgie. Musíme bodovat s každým, řekl kouč Horváth

Po výhře nad Libercem jste se hodně radoval. Spokojenost s výhrou nad v té době třetím týmem tabulky je asi veliká...

Pochopitelně, vzhledem k získaným třem bodům je maximální. Má to ovšem malou pihu na kráse. Zápas jsme rozehráli skvěle, ale místo, abychom šli do vedení 3:0, inkasovali jsme po chybě a udělali z něj velké drama. Liberec vzhledem ke svojí velké kvalitně měl ještě tři nebo čtyři dobré střelecké pozice. Naštěstí pro nás je nedal. Jasně to ukazuje, že pořád máme co zlepšovat.

Střelec dvou gólů Martin Nový hrával léta v obraně. Vy jste z něj udělal záložníka, což se vyplatilo. Berete to jako svůj výborný tah?

Takhle se na to nedívám. Martin je obránce, ale my máme nedostatek těchto kreativních krajních hráčů, kteří umějí dávat i góly. Na tréninku se mu dařilo, proto jsem ho posunul dopředu. Proti Slavii a Zlínu to nebylo úplně ono, ale s Libercem se dokázal střelecky prosadit a mohl dát i hattrick. S jeho středečním výkonem jsem spokojený.

První gól dal z trestného kopu, které obvykle zahrává Jan Rezek, ten je ale zraněný. Jak moc i přes výhru mužstvu chyběl?

Honza si odpočinul, nahradili jsme ho (usmívá se). Vykartoval se nám ale Jaroslav Tregler. Musíme připravit nějakou variantu do středu zálohy. Uvidíme, jestli se Réza stihne do neděle uzdravit, to posudí lékaři. Když ne, budeme muset poslední zápas základní části zvládnout znovu bez něho a ideálně opět vítězně. Ale hráč jako Rezek vám vždycky chybí.

Příbram dýchá, posunula se na předposlední místo tabulky. Sledujete nejbližší soupeře?

Při zápase jsem Opavu nesledoval (úsměv), ale výsledky samozřejmě vím. My jsme v situaci, kdy potřebujeme pomoc ostatních mužstev. V předposledním kole základní části nám to klaplo, jak jsme potřebovali, ale pořád to máme blíž dolů než nahoru. Když podáme výkony jako proti Liberci, Ostravě nebo v Olomouci, budeme body získávat.

Na hře Příbrami je znát váš rukopis a vidět je i při standardních situacích.

Já bych o rukopisu nemluvil. Standardky trénujeme a konečně jsme z jedné dali gól. Martin Nový to kopnul opravdu dobře. Měli jsme tam další dvě solidně rozehrané, ale ty jsme už nevyužili. Doufám, že i ve standardkách se budeme dál zlepšovat, abychom z nich byli ještě nebezpečnější a úspěšnější. Co se týká hry, za deště a na promočeném trávníku to bylo specifické utkání. Ani ofenzívně laděný Liberec se do ničeho moc nehrnul. Tam žádný rukopis vidět nebyl. Kluci ale ukázali srdce a vyhráli.

Zleva Jakub Hromada z Liberce a Martin Nový z Příbrami.

Ondřej Deml, ČTK

Velkou slabinou Příbrami byla obrana, s padesáti góly nejhorší v lize. V pěti posledních zápasech ale inkasovala jen čtyřikrát. Co jste s ní udělal?

Defenzíva je základ, když dostanete v zápase tři góly, těžko s tím mužstvo, jako jsme my, něco udělá. Pravdou je, že procento inkasovaných gólů na utkání jsme výrazně snížili. Když dáme jeden nebo dva góly, můžeme vyhrát. Nová stoperská dvojice Dramé - Kingue hraje velmi dobře. Za nimi je v bráně mladý Melichar. Z mého pohledu na svých devatenáct let a teprve pět odchytaných ligových zápasů podává až neskutečné výkony. Je velice klidný. Kluci už ho berou jako jistotu. V defenzivě se zlepšili i ostatní, ale pořád je na čem pracovat.

V neděli hrajete v Teplicích, kde jste strávil několik let svojí kariéry. Těšíte se na Stínadla?

Těším, prožil jsem v Teplicích hezkého dva a půl roku v době, kdy tam skvěle vedl klub František Hrdlička, který už bohužel není mezi námi. Nostalgie ale musí stranou, hrajeme o život. Prohlédnu si stadión, lehce zavzpomínám, a to bude všechno. Potřebujeme tam bodovat, abychom byli v tabulce blíž týmům nad námi. Teplice jsou nepříjemný soupeř, i když nezažívají zrovna povedenou sezonu. Na to nemůžeme koukat. My musíme bodovat s každým, kdo nám přijde do cesty.