Hráli jsme i za trenéra, přiznával kanonýr, který vstřelil pět branek v sedmi zápasech

Mizérie Teplic je minulostí! Pět zápasů v řadě opouštěli Severočeši trávník po ligovém utkání bez výhry. Poslední tři utkání dokonce prohráli. Místo snu o účasti ve skupině o Evropskou ligu se museli přijmout boj o záchranu. Nicméně v neděli doma Severočeši v 30. dějství základní části smetli Příbram 4:0 a do nadstavby půjdou v komfortní pozici. Brankář Grigar navíc vychytal stou nulu kariéry.

„Ani přitom nemohu říct, že jsme podali nejlepší jarní výkon. Předvedli jsme po restartu soutěže určitě vydařenější utkání. Třeba s Libercem či Jabloncem. Ale udrželi jsme určitý standard ve hře a konečně vstřelili více než dvě branky, tudíž bylo utkání trošku klidnější," pochvaloval si trenér Teplic Stanislav Hejkal.

Přestože jeho tým vyloženě herně v předešlých zápasech nepropadl, jeho pozice po sérii bez výhry byla v ohrožení. „V šatně jsme vnímali, že hrajeme i za trenéra. Já to v hlavě rozhodně měl. Nechtěl bych jeho konec, stejně jako spoluhráči. Měli jsme extra motivaci," přiznával teplický kanonýr Jakub Řezníček, který se o triumf postaral dvěma góly a jednou asistencí.

Právě na psychické rozpoložení se trenéři Teplic během dnů předcházejících souboji s Příbramí hodně zaměřili. „Když se hraje systémem středa neděle, je třeba kluky spíše slovně pohladit, pracovat na psychice. Měli jsme pohovory a řešili, co je ve hře," vyprávěl Hejkal, jeho tým má nyní na barážové příčky pětibodový náskok. „Nechci být u toho, že Teplice budou hrát barážové utkání," určil jasný úkol pro nejbližší duely uvolněný Hejkal.

„Myslím, že jsme proti Příbrami potvrdili předešlé dva zlepšené výkony, byť tehdy jsme za body nebyli odměněni. Tentokrát jsme jasně dominovali. Hlavně nesmíme před dalšími zápasy polevit. Je potřeba hrát pořád stejně, kombinovat. Fotbal hrát umíme, teď se jen rychle zachránit," burcoval spoluhráče po druhé výhře od restartu soutěže Řezníček, jenž v posledních sedmi zápasech vstřelil pět branek a Teplicím se proto dýchá mnohem lépe.

Zato Příbram obchází chmury. Padla na poslední místo tabulky a herně selhala. „Udělali jsme už před tím nevynucené chyby. „V šatně se bavíme s hráči, co dělat můžeme a co dělat nesmíme. V Teplicích jsme pětkrát do přestávky vyrobili věc zakázanou a dostali jsme z toho dva góly, čímž byl zápas rozhodnutý," zlobil se Pavel Horváth, trenér Středočechů.

„Jsme ve složité situaci," posteskl si při pohledu na tabulku a odmítal řešit příští soupeře. „Nemá smysl řešit Olomouc. Musíme se připravit a vědět, co chceme hrát, protože výkon z Teplic by na záchranu rozhodně nestačil," hudroval Horváth.