Kuriozita v Opavě, do branky musel útočník: Šel jsem jen podat dres a oni mi řekli, ať do něj vlezu!

Byl to moment, který na fotbalových trávnících tak často neuvidíte. V zápase 30. kola Fortuna ligy mezi Opavou a Českými Budějovicemi (2:0) totiž musel mezi tři tyče na několik závěrečných minut útočník hostujícího Dynama Ivo Táborský. "Řekli mi, ať si vlezu do dresu," popsal netradiční okamžik pětatřicetiletý fotbalista.

Duel mezi v té době poslední Opavou a Českými Budějovicemi měl hned několik důvodů, proč ho sledovat. Na lavičce Slezanů si odbyl trenérskou premiéru Radoslav Kováč, Jihočeši pro změnu stále měli reálnou šanci si v případě vítězství zahrát skupinu o titul.

Sny svěřenců trenéra Davida Horejše se však začaly rozplývat v 62. minutě, kdy se parádně trefil z přímého kopu Filip Souček a poslal Opavu do vedení. Další těžký úder schytalo Dynamo v 87. minutě, když gólman Drobný musel kvůli poraněné noze z utkání odstoupit.

Zraněný brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný.

Jaroslav Ožana, ČTK

Hostující tým sice ještě nevyužil všech pěti možnosti střídání, ale vyčerpal už tři povolená okna pro změnu, a tak do brány musel místo náhradního gólmana Sušaka hráč z pole - původem útočník černobílých Ivo Táborský. „Šel jsem jen podat dres a oni mi řekli, ať do něj vlezu," popisoval kuriózní moment bývalý hráč Slavie.

Ani on však čisté konto neudržel, když v osmé minutě nastavení rozhodl do prázdné branky Dordič. "V závěru to bylo už jen o tom, zda se nám podaří ze standardky vyrovnat nebo nám utečou. Což se stalo," dodal Táborský.

České Budějovice si tak zahrají skupinu o Evropu, jejich soupeřem v semifinálovém dvojutkání bude Mladá Boleslav. Opavu čeká skupina o záchranu, na poslední Příbram má náskok dvou bodů.