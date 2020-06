Na hrdiny si nehraju, odmítal komplimenty slávistický spasitel Masopust

Už uprostřed týdne byl slávistickým hrdinou. Ovšem jen chvilkovým, protože v Ostravě na jeho gól v nastaveném čase Baník promptně odpověděl, takže obhájce titulu bral jen bod představující přece jen drobný zádrhel v mistrovských kalkulech. V nedělním duelu se Zlínem se však stal Lukáš Masopust slávistickým hrdinou se vším všudy, neboť jeho gólová trefa znamenala výhru, tři body a vstup do nadstavby s šestibodovým aktivem. „Já si tedy na hrdiny rozhodně nehraju,“ bránil se chvále a komplimentům.

Na hrdinu tedy pasován být nechcete, ale spokojen určitě jste. S gólem, se ziskem tří bodů určitě ještě víc.

Hlavně jsem rád, že jsem mužstvu pomohl a zápas jsme zvládli. Bylo přitom jedno, kdo gól dá, hlavně abychom ho vstřelili.

Nakonec k němu Stanciu doslova vybídl právě vás.

Nico mi skutečně přihrávku až na čáru, takže to byl vlastně jeho gól. Zakončení bylo proto jednoduché, šlo jen o to trefit bránu, která byla prázdná. A dávat přitom pozor na gólmana Dostála, který má hodně rychlé nohy.

Na výhru jste se ale nadřeli. A pořádně, protože Zlín kladl skutečně velký a houževnatý odpor.

Zbytečně jsme si zápas zkomplikovali. Už v prvním poločase jsme měli tři velké šance a mohli jsme překlopit průběh střetnutí na naši stranu. Bohužel se to nepovedlo a pak už počasí i náročný program a rychlý sled zápasů nahrával tomu, že to bude trápení až do konce. Otevřít zlínskou obranu bylo totiž strašně těžké. Šli jsme ale vítězství naproti, i když jsme byli zároveň i trochu šťastnější než soupeř.

Zlín vás ovšem zlobil a trápil až do samotného konce...

Proto jsem si říkal, že by bylo možná lepší, kdybych vstřelil branku ještě o něco později. Hosté to zkusili s nákopy před naši bránu, několikrát to tam zavánělo, ale naštěstí jsme se vyvarovali chyby, která se nám stala ve středu v Ostravě.

Teď v nadstavbě pojedete do Ostravy zase. A hned v prvním kole...

Hraje se nadstavba a každý zápas v ní bude jiný, což očekávám i od reprízy utkání s Baníkem.

Ještě předtím si ale konečně užijete týdenního volna.

Těším se, jako se na něj těší asi všichni. Hrát dvakrát v týdnu je sice super, ale stojí to strašně sil. Však to proti Zlínu bylo vidět, neboť oba týmy už sotva tahaly nohy. Proto si teď potřebujeme pořádně odpočinout.

Zvláště, když vás čeká nadstavba, v níž vám postačí vyhrát první dva zápasy s Ostravou a Plzní, abyste obhájili titul.

Bude to vrchol sezony, takže věřím, že se bude na co koukat a že nadstavbu zvládneme. Zvláště, když na stadion už budou moci diváci ve větším počtu, takže nás určitě vybičují. Navíc je podstatné, že vše máme ve svých rukou a titul si můžeme uhrát sami.