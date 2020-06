Jaro snů. Klokani pod Klusáčkem baví a vyhrávají. Navíc přepsali historii

Třicet minut povozili Jablonec na kolotoči, vstřelili dva góly. Pět stovek diváků v Ďolíčku bylo v euforii. Když v závěru fotbalisté Bohemians 1905 do neděle třetí tým české ligy dorazili brankou na 3:0, vyvolávali fanoušci jméno kouče Luďka Klusáčka. „Moc mě potěšili. Jsem rád, že jim na jaře děláme radost. A snad ještě dál budeme,“ uvedl Klusáček.

Klokani pod ním na jaře chytili lauf, který je vynesl až do skupiny o Evropskou ligu. Navíc díky triumfu nad Jabloncem přepsali klubovou historii. Šest výher v sedmi po sobě jdoucích kolech, to se Bohemians 1905 v rámci české ligy povedlo poprvé. Během této série padli pouze se Spartou (0:1).

„Užíváme si to, jsme ale pořád pokorní. Na jednu stranu je potřeba si chvilky radosti užít, neboť ve fotbale jich moc nebývá. Ale musíme se koukat dál," uvedl Klusáček po duelu s Jabloncem.

V éře samostatné české ligy povětšinou těžce zkoušený zelenobílý národ je poslední týdny nadšený. V Ďolíčku se rozdává nebývalá fotbalová kvalita. Přehrát a dát trojku třetímu Jablonci, čtyřku Teplicím, vyhrát na Slovácku? Ne, to není náhoda.

Zaútočí na poháry?

Neřeknou to nahlas, vzhledem k formě však klokani cítí šanci, dotknout se evropských pohárů. Soupeřem v semifinále skupiny o Evropskou ligu bude Slovácko. „Bylo by špatný, pokud bychom se na to dívali tak, že máme splněno," uvedl Klusáček, který se raduje z osmého místa po základní části.

„Osmé místo beru jako velký úspěch. Podzim jsme dohrávali s mnoha zraněnými, přesto jsme dokázali vyhrát zápasy, které jsme museli. Na jaře jsme se rozjeli a dotáhli jsme to až do střední skupiny," lebedí si Klusáček, který tým převzal v říjnu na jedenácté příčce s náskokem pouhých tří bodů na sestupové místo.

Mužstvo přijalo jeho filosofii, jede s koučem na jedné vlně. Výkonnostně stoupá, jeho hra vygradovala v prvním poločase proti Jablonci. Dominance nad elitním českým klubem si Klusáček považuje.

„Musím se na utkání ještě kouknout ze záznamu. Ale moje pocity z lavičky jsou takové, že kluci odehráli nejlepší poločas, co jsem v Bohemce. Soupeř třicet minut nevěděl, co hrát," pravil 53letý kouč.

Pochvaluje si také široký kádr, kterým klokani disponují. I proto si mohl dovolit luxus - pošetřit proti Jablonci některé opory v čele s kapitánem Jindřiškem a útočníkem Pulkrabem. Oproti středečnímu duelu na Slovácku udělal v sestavě hned osm změn. „Zohlednili jsme náročný program. Potřebujeme sestavu rotovat, aby byli ve hře i méně vytížení, které můžeme využít v nadstavbě," vysvětlil Klusáček.