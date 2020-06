Potupit Spartu a slavit titul po derby? Trpišovský má jiné představy

Pro drtivou většinu slávistického fotbalového národa slastná představa, že by se vychutnávali mistrovskou korunovaci po derby se Spartou, které se bude hrát v Edenu v posledním kole nadstavby. Pro kouče Slavie Jindřicha Trpišovského ovšem nikoli. „Chceme titul co nejdříve. Když zvládneme v nadstavbě první dva zápasy, tak už po dvou kolech. To je to jediné, co mě zajímá,“ netajil trenér po výhře nad Zlínem, díky níž vstoupí jeho tým do nadstavby s šestibodovým aktivem. Co ještě Trpišovského po skončení základní části ligy především zajímá a o čem po utkání se Zlénem mluvil?

ZDRAVOTNÍ STAV KÚDELY - „O poločase, kdy musel střídat, to vypadalo na zlomeninu v kotníku. Místo bylo navíc hodně bolestivé. Rentgenový snímek zlomeninu neukázal, ale uvidíme, co přinese středeční kontrolní vyšetření. Ať už rentgen nebo sonografie ukáží víc, protože otok opadne a všichni budeme moudřejší. Uvidíme také, jaký je stav tkání okolo," přiznával trenér, že se mu hodně ulevilo. Přijít o stopera Kúdelu, který na jaře nechyběl ani jednou v základní sestavě, by pro defenzivu mistra znamenalo velkou ztrátu.

NASAZENÍ FRYDRYCHA DO ÚTOKU - „Šlo o improvizaci a zároveň i předem připravené řešení. To proto, že vzhledem k trestu Tecla se nám nabízely kromě Musy už jen dvě možnosti - Frydrych, nebo vysunutí Masopusta do útoku. Když si Petar Musa řekl o vystřídání, šel na hřiště i vzhledem k výškové převaze Zlína na hřiště Michal. Napadal soupeře a byl důležitý i v obranných situacích."

Lukáš Masopust ze Slavie Praha po děkovačce s fanoušky po výhře nad Zlínem.

Vlastimil Vacek, Právo

JEDNADVACÁTÝ KOLÁŘUV ZÁPAS S NULOU - „Ondra je komplexním brankářem, který se stále zlepšuje. Je pro náš důležitý i pro rychlou rozehrávku a tím, že je vlastně zapojen do ofenzivy. Proti Zlínu chytil šance hostů, pomohl nám ve vzduchu, hrál skvěle nohama. Ukázal prostě vše ze svého repertoáru. Dodává nám prostě to, co jsme v minulosti v mužstvu neměli. Takového gólmana jsem v minulosti nikdy nevedl."

TÝDENNÍ VOLNO - „Někteří hráči byli hodně přetížení, někteří hráli s indispozicemi, takže nastávající volný týden nám hodně pomůže. Změníme typologii tréninků, doléčíme některá zranění, odpočineme se. V pondělí dostanou hráči poprvé po restartu ligy celý den volno."

FANOUŠCI NA STADIONECH - „Dneska bylo pozdě povolit jim vstup na stadiony. Zvláště, když vidím narvané obchoďáky a porovnávám je s fanoušky na fotbale. Jsem rád, že alespoň část diváků bude moci na nadstavbu přijít."

MISTROVSKÁ KORUNOVACE - „Máme vše ve svých rukou a láká mě získat titul co nejdřív. Když zvládneme první dva zápasy, bude to už po dvou kolech. To je to jediné, co mě zajímá. A pak uvidíme, co přijde v posledním kole, kdy hrajeme derby se Spartou," připomněl Trpišovský, že pokud jeho tým vítězně zvládne první dva zápasy nadstavby v Ostravě a doma s Plzní, bude mít titul jistý už 24. června.