Utkání mělo tempo, někteří ale nestíhali, zlobil se boleslavský Budínský

Dvakrát Karvinští vedli, v obou případech ale o náskok přišli. „První poločas byl výborný. Měli jsme hodně šancí, tak na pět gólů. Srazil nás ten gól na 1:1. Takhle rychle inkasovat po naší brance, a navíc z nákopu, to bychom neměli dostávat. To nás sráží k zemi," přemítal trenér MFK Karviná Juraj Jarábek.

Úvodní gól Karviné dal v 18. minutě Ondřej Lingr, za dvě minuty ale srovnal Jiří Klíma. Krátce před přestávkou si zásluhou prvního gólu v sezoně Adriela Ba Louy vzali domácí náskok zpět, po změně stran ale srovnal Dominik Mašek.

Zleva Ondřej Lingr z Karviné a Daniel Pudil z Boleslavi.

Sznapka Petr, ČTK

„Ve druhé půli jsme možná někdy až zbytečně útočili, měli jsme držet míč víc v klidu. Místo toho jsme se snažili jít za třetím gólem. Dal ho ale nakonec soupeř. Potřebovali jsme vyhrát, abychom se dostali před Zlín mimo barážovou příčku, proto jsme zklamaní," popsal karvinské rozpoložení po druhé domácí remíze v řadě slovenský obránce Matúš Čonka.

Budínského vítala Karviná potleskem

V dresu Mladé Boleslavi přijeli na stadion v Ráji bývalí hráči Karviné Lukáš Budínský a Jaroslav Zelený. Útočník Tomáš Wagner se tentokrát do nominace někdejšího karvinského trenéra Jozefa Webera nevešel.

„Ten bod jsme vybojovali. Utkání mělo slušné tempo. Škoda jen, že někteří lidé tomu tempu nestíhali," narážel Budínský na verdikty rozhodčích. Nejvíce ho štval nevybíravý skluz Vojtěcha Smrže ve středu hřiště. „Bolelo to. Doufám, že to Vojta neudělal záměrně. Ale kdyby tady byl VAR, tak je to jasná červená. Bez balonu, byl jsem metr před ním. Říkám, někteří lidé dnešnímu tempu nestíhali," podotkl Budínský.

Druhého nejlepšího střelce ligy (11 gólů) karvinští fandové vítali potleskem. „Do Karviné se vždy rád vracím. Bylo to příjemné a fanouškům děkuju," svěřoval se záložník, jenž v dresu Karviné odehrál 89 prvoligových utkání a vstřelil 24 gólů. „Domácí hráli dobře, rychle po stranách, mají nebezpečná křídla. Doma by měli zvládnout všechny zápasy. Když k tomu venku přidají jednu výhru nebo dva body, tak se zachrání v klidu," pousmál se 28letý fotbalista.

Jeho ale více trápí bídná forma Mladé Boleslavi. Středočeši nedokázali vyhrát ani páté utkání po ligovém restartu a propadali se až na 10. příčku. „Měli jsme po podzimu nakročeno výš, ale ve té druhé části jsme si to pokazili. Ale pořád máme šanci to zvrátit. Potřebujeme uspět proti Českým Budějovicím, vyřadit dalšího soupeře (vítěze duelu Bohemians - Slovácko) a pak zopakovat to, co se nám povedlo loni s Baníkem," připomněl Budínský, že také v minulé sezoně útočili Boleslavští ze skupiny o Evropu. A upěli poté, co vyřadili Teplice, Zlín i Ostravu, která obsadila 5. příčku ve skupině o titul.