Kúdelovo zranění není vážné, na Plzeň by měl být připraven

Kúdela se zranil v prvním poločase zápasu proti Zlínu a do druhého dějství už nenastoupil. Jeho případná absence by byla pro obhájce trofeje velkou komplikací, protože kvůli dlouhodobému zranění nemůže Slavia počítat ani s dalším stoperem Davidem Hovorkou.

"V první fázi to vypadalo, že je Ondra vyřazen do konce sezony, což by v situaci, v které jsme, byla velká nepříjemnost. Důležité je, že se nepotvrdilo podezření na zlomeninu v kotníku a kosti jsou v pořádku. Je to dobrá zpráva," řekl pro klubovou televizi slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Celkově to bylo spíš hodně bolestivé. Je velká šance, že na Plzeň bude k dispozici. Uvidíme, jak na Baník, tam to tak růžové není. Ale šance ještě žije," dodal Trpišovský.